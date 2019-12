Revive las controversias que ha tenido Wanda Vázquez durante su carrera pública

El verano del 19 fue impactante para el pueblo y la historia de Puerto Rico. Fue cuando se concretó la primera renuncia de un gobernador en funciones por las protestas masivas del pueblo a raíz de la publicación de un chat que mantenía Ricardo Rosselló junto algunos de sus ayudantes más cercanos y personas externas al gobierno.

Por estas razones, Wanda Vázquez terminó en la gobernación, y aunque en un principio indicó que no aspiraría al cargo en las próximas elecciones, la funcionaria pública cambió su postura.

Vázquez anunció hoy que buscará ser electa. Para ello, retó a Pedro Pierluisi en una primaria del Partido Nuevo Progresista (PNP). A lo largo de su carrera en el servicio público, Vázquez no ha estado exenta de señalamientos y criticas de diferentes sectores.

Aquí algunas de las que más sonaron en los medios de comunicación:

Controversias alrededor de Wanda Vázquez

* Enfrentó un proceso del Fiscal Especial Independiente, del cual salió airosa. Se le imputaba aprovecharse de su cargo para atender asuntos personales.

* Salió a la luz pública una comunicación entre ella y el exsecretario de la Gobernación, Raúl Maldonado en la que pedía que no le enviará a Justicia una auditoría sobre los vagones de Unidos por Puerto Rico para no tener que expresarse e investigar al respecto.

* Durante su mandato en Justicia, no se procesaron casos de corrupción de la administración de Ricardo Rosselló procesados por los federales como Educación y ASES.

* Tras el paso del huracán María, se trasladó en helicóptero a Patillas para indagar sobre la distribución de ayuda por parte del alcalde popular de ese municipio. Recibió críticas por verse como una movida política.

* Inicialmente se negó a investigar al ex alcalde de Guaynabo, Héctor O’Neill, pero tras una expresión del entonces gobernador, Ricardo Rosselló activó a su agencia.

* Como Procuradora de las Mujeres fue objeto de críticas por parte de las organizaciones feministas por despidos en la agencia.

* Se le vincula al cabildero Elías Sánchez, uno de los integrantes del chat de Telegram de Rosselló, por haber tenido bajo contrato a la esposa de este, Valerie Rodríguez.

* Activó varios recursos de la fiscalía en Departamento de Justicia contra el analista político, Leo Aldridge por este intervenir en un caso como abogado, mientras al exsecretario de Justicia, Guillermo Somoza prácticamente no le asignaron fiscales en un caso por carreras clandestinas.

* Al llegar a La Fortaleza dijo que la estadidad no era parte de su gobernanza porque polarizaba.

* Llegó a La Fortaleza diciendo que no era política y no aspiraría a la gobernación, pero poco a poco fue cambiando de postura.

* Está a favor de los recortes a la Universidad de Puerto Rico.

* Nombró a José Sánchez Acosta como secretario de Asuntos Públicos, pero por presiones del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz dio por terminado el nombramiento.