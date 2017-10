Justicia evalúa referir al FEI al alcalde de Patillas

La secretaria de Justicia Wanda Vázquez y el secretario de Estado, Luis Rivera Marín en una visita hoy al municipio de Patillas, fueron testigos del mal manejo de los suministros de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) por parte de recursos del municipio patillense, cuyo descuido le ha privado de comida y agua a cientos de sus residentes.

Vázquez dijo a Metro en entrevista que tras confidencias "pudimos ser testigos hoy del mal manejo del los suministros de FEMA, a pesar de la gran necesidad que tienen los pueblos, y principalmente el pueblo de Patillas. Pudimos observar un contenedor dónde había múltiples cajas de suministros, estaban abiertas, parecía verdaderamente basura".

Asimismo añadió que lo ocurrido en el municipio del sureste es "muy triste". No se tomaron las medidas para guardarlos, para protegerlos", lamentó.

Según la funcionaria "le preguntamos al alcalde de Patillas, Norberto Soto Figueroa por qué no se ha protegido (el cargamento de alimentos), y él admitió que no lo hicieron adecuadamente, que no lo protegieron".

Vázquez sostuvo que "habían personas que dijeron en los referidos que habían visto inclusive hasta ratas encima de todo eso".

"Las instrucciones nuestras (Justicia) fueron que aquí se asignó un fiscal para esta investigación, se asignó un agente de la Policía: el teniente Rivera de Patillas, para que se haga un inventario de lo que hay allí. Aquí hay cientos de cajas de suministros, que tienen comida, que tienen agua, y muy probablemente si esa es la situación que haya ratas, como dicen personas que habían, probablemente toda esa mercancía haya que decomisarla. Así que tanto la Policía como el fiscal estarán presentes en ese inventario para entonces ver que se va a hacer con todos esos suministros", sentenció la exprocuradora de la Mujer.

El dúo también acudió a inspeccionar el centro de acopio en dicho municipio que se encuentra cercano a la Escuela Cecilio Lebrón Ramos donde según Vázquez "estaban las paletas de agua (llenas) y paletas de comida, que no se habían entregado".

De acuerdo con Vázquez a las afueras del lugar habían familias que le dijeron que venían a buscar botellas de agua, porque sus hijos no tienen agua, y que según contaron hacía dos semanas que les habían llevado "dos botellitas de agua y "necesitamos".

Tras esto, Vázquez sostuvo que le pidió al alcalde que le diera agua a las personas.

"El gobernador fue bien enfático con aquellas personas que manejen inadecuadamente los suministros, la entrega, que los retengan. Esto es ilegal, es insensible. Si se dijera que no hay la necesidad, pero las personas tuvieron que inclusive ir al centro de acopio para buscar esa agua", recalcó la secretaria de Justicia.

"Hay que tomar medidas y las vamos a tomar, vamos a referir a la fiscalía federal, para aquello que tenga jurisdicción federal, tienen que empezar a asumir responsabilidades y haber consecuencias para todas aquellas personas que manejen inadecuadamente los suministros de FEMA", acotó.

Vázquez dijo que en el caso estatal, al momento, dichos funcionarios pueden "exponerse a una negligencia en el cumplimiento del deber, y puede haber también un aprovechamiento inadecuado de todos estos suministros. No solamente para ellos, sino que beneficiando a un tercero. Así que en ese sentido vamos a hacer la investigación y toda aquella violación de ley que haya, vamos a hacer referidos, si son funcionarios de la jurisdicción del PFEI (Panel sobre el Fiscal Especial Independiente) se enviarán al (PFEI), sino radicar al Departamento de Justicia".

La semana pasada, la jefa de fiscalía federal Rosa Emilia Rodríguez había informado que investigan a funcionarios en el gobierno, incluido alcaldes, que, según denuncias, se han agenciado ayuda de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, siglas en inglés) destinada a las personas afectadas por el huracán María.

Rodríguez sentenció que si "logran probar los señalamientos, las acusaciones van a llegar “no importa de qué partido, ni quien sea”.