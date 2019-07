Reacciona secretaria de Justicia ante chat, pero no anuncia si tomará acción

La secretaria del Departamento de Justicia, Wanda Vázquez Garced, reaccionó hoy "afligida y triste" ante la revelación del contenido de las 889 páginas del chat de Telegram, pero no anunció ninguna acción concreta para atender las denuncias por la información que allí se compartió.

En sus expresiones, la titular rechazó las expresiones que el gobernador Ricardo Rosselló, sus amigos y allegados realizaron en la escandalosa conversación.

"Me duele toda esta situación que trasciende la función pública. Me siento profundamente afligida y triste por las expresiones que han trascendido producto de la red social Telegram. Como Secretaria de Justicia y como mujer, rechazamos enérgicamente toda expresión que de alguna manera denigre y minusvalore a la mujer, que de alguna manera sea una burla o que de forma peyorativa se refiera a otro ser humano", indicó Vázquez en un comunicado de prensa.

De igual forma, la secretaria reconoció que en la privacidad se utilizan diferentes mecanismos para soltar las presiones y frustraciones, pero también señala que la forma en la que Rosselló y compañía lo hicieron es una "manera incorrecta".

"Por principios y por mi trayectoria, el deber y la responsabilidad en el servicio público no son negociables. Reconozco que en la privacidad de una amistad y de una situación en particular se expresen las frustraciones y presiones del día a día de una manera incorrecta, ese proceder es de humanos. Pero, no puedo dejar de expresar el profundo pesar que toda esta situación me causa como mujer, como madre, como profesional y como ciudadana de esta bella isla. Ciertamente, errar es de humanos y hay entereza y valor en reconocerlo. Se debe reflexionar profundamente sobre estas acciones. Considero que por el reconocimiento de un obrar equivocado se empieza", añadió.

