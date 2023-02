Alex Delgado: Nada para los soberanistas en el PPD

Esta semana tuve la oportunidad de preguntarle a los tres aspirantes a presidir el Partido Popular Democrático (PPD) qué atractivo presentan para quienes creen en un Estado Libre Asociado (ELA) soberano y no colonial. A juzgar por las respuestas, los soberanistas no deben ni soñar con un ofrecimiento de cualquiera de los tres aspirantes, ni siquiera con una consulta sobre el rumbo que debe tomar el partido en ese tema, por lo que deben conformarse con apoyarlos para ganar la presidencia del partido y luego intentar lograr la gobernación.

El representante Jesús Manuel Ortiz, el alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández, y la alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado, participaron en el programa Jugando Pelota Dura (TeleOnce).

“¿Por qué los soberanistas dentro del PPD deben votar por ustedes? ¿Qué le ofrecen, tomando en consideración lo que ellos ven que debe ser el ELA?”, pregunté.

Jesús Manuel Ortiz expresó: “El tema de las etiquetas tenemos que sacarlo del PPD. Aquí no hay populares de una clase y populares de otra. El desarrollo del ELA, hacia dónde debe crecer, hay diversidad de opiniones. ¿Por qué una persona que cree en la soberanía dentro del ELA debe votar por este servidor para presidente del PPD? Porque la razón del PPD es impulsar las causas para mejorar la calidad de vida de la gente”.

Luis Javier Hernández dijo: “El PPD es un partido que se fundó bajo la premisa de luchar por la justicia social de este país. El instrumento que creó Muñoz, quien se sentó con Ferré y que convenció a independentistas para levantar el desarrollo económico de este país, fue el ELA. Ciertamente, luego de tantos años de fundado, tiene que crecer o evolucionar. Hacia eso hay que trabajar. La unidad de propósito se trae creyendo y respetando la diversidad de criterio y de pensamiento ideológico. Nuestro partido no es uno ideológico, es uno de justicia social. Se debe trabajar el ELA y escuchar todas las voces. No se puede acallar las voces que piensen distinto a nosotros”.

Por su parte, la alcaldesa Maldonado afirmó: “Bajo mi presidencia, el PPD tiene mayor democracia. Dentro de mi presidencia caben todos. Yo creo que el tema del estatus no está en issue; y eso se lo pueden preguntar a Juan Dalmau del PIP, que ha dejado a un lado el tema del estatus y va directo a la gobernación sin tocar el tema del estatus. De igual manera Manuel Natal y Victoria Ciudadana, que no tienen, ni siquiera un estatus definido, y no se les pregunta nada sobre este tema a cada uno de ellos, y aún así, siguen con sus aspiraciones. El tema del estatus no está en issue”.

Los soberanistas están “muertos por la pechuga”, como dicen popularmente, dentro del PPD, y los tres candidatos lo saben. A mi juicio, hay tres eventos electorales que han podido medir la fuerza soberanista dentro de la pava. En el plebiscito de 1998 la Libre Asociación, que es la soberanía/independencia, obtuvo cerca de 4,500 votos, o sea, .03 % de un universo de electores de 1.5 millones. En el plebiscito del 2012 esa fórmula obtuvo más de 450,000, un 33 % de un universo de electores de 1.8 millones. El ELA soberano tuvo un gran crecimiento en votos.

Sin embargo, son elecciones abiertas y, a mi juicio, la primera vez que se pudo medir indirectamente la fuerza independentista/soberanista dentro del PPD fue en la primaria del 2020 entre Charlie Delgado, Carmen Yulín Cruz y Eduardo Bhatia. Quien realmente representaba esa fuerza soberanista/independentista en esa ocasión era Cruz, quien obtuvo casi 30,000 votos (13%) de 217,000 que participaron. Antes de eso, en una asamblea interna del PPD, se enfrentaron Héctor Ferrer (QEPD) y Aníbal Acevedo Vilá, luego de declararse soberanista, para presidir el partido. Ferrer superó al ex gobernador 2 a 1.

Los tres aspirantes saben que el sector soberanista en el PPD sigue siendo unas “plumitas liberales” en términos numéricos, que solo son necesarios para ayudar a ganar la gobernación, para nada más, y entienden que con la narrativa de que los escucharán, pero sin comprometerse, llenan sus esperanzas. La pregunta es si ese grupo soberanista que queda en el PPD terminará resignándose poner el partido por encima su creencia ideológica o si terminarán moviéndose a un partido afín con su pensamiento independentista.

