Jenniffer González anuncia nuevos nombramientos para su gabinete

La gobernadora Jenniffer González Colón anunció el miércoles el nombramiento de Martín Jiménez como director ejecutivo del Servicio de Innovación y Tecnología de Puerto Rico (PRITS) y de la licenciada Mónica Rodríguez Villa como comisionada de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF).

Ambos iniciarán sus funciones de inmediato al tratarse de designaciones realizadas durante el receso legislativo, según se informó.

Jiménez cuenta con más de 23 años de experiencia en tecnología, estrategia digital y ciberseguridad. Fundó la empresa Nexgen System y ha ocupado cargos como director de tecnología del Municipio de San Juan, gerente de proyectos en el sector financiero y asesor en múltiples agencias públicas.

Rodríguez Villa se desempeñaba como subcomisionada de OCIF, y ha trabajado en áreas de cumplimiento y asesoría legal en instituciones financieras como Firstbank y Banco Santander. Es egresada de la Universidad de Puerto Rico y del Sagrado Corazón, y posee estudios en la Universidad de Maryland.

La gobernadora también nominó a la licenciada Lylybeth Echeandía Fuster como miembro de la Junta de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado. Estas designaciones serán evaluadas por el Senado en la sesión legislativa que comienza el 18 de agosto.

Renuncia el director de PRIDCO

El secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Hiram Torres Montalvo, confirmó el martes la renuncia del director de la Compañía de Fomento Industrial de Puerto Rico (PRIDCO), Eric Santiago Justiniano, por motivos personales.

“El presentó su renuncia a las razones personales, así que no voy a estar ofreciendo detalles al respecto”, expresó Torres Montalvo en conferencia de prensa desde La Fortaleza.

El funcionario indicó que la renuncia se habría hecho efectiva a finales de junio, aunque no precisó la fecha exacta en que Santiago Justiniano presentó su carta.

Añadió que el subsecretario de PRIDCO, el licenciado Carlos Ríos, está a cargo de la agencia de manera interina.

“Los planes de trabajo continúan y se siguen haciendo todas las funciones que corresponden a esa agencia en particular”, explicó Torres Montalvo al responder preguntas de la prensa.

Sobre si se anticipan más bajas en el gabinete, el secretario de Asuntos Públicos aseguró que no hay renuncias adicionales previstas. Asimismo, reiteró que la gobernadora Jenniffer González será quien designe próximamente a un nuevo director o directora de PRIDCO.

Santiago Justiniano fue designado en la posición por la gobernadora Jenniffer González Colón y fue confirmado en el mes de marzo. Esta es la primera renuncia de un funcionario del gabinete de González Colón que fue confirmado por la legislatura.

En el mes de febrero, Santiago Justiniano se tuvo que defender de acusaciones que le adjudicaban ser la persona detrás de una cuenta en las redes sociales donde se escribían comentarios racistas y homofóbicos.

En ese momento, la gobernadora Jenniffer González Colón, salió en defensa de su funcionario recién nombrado.

“Aquí estamos hablando de una cuenta ‘troll’. Él habló de que le ‘hackearon’ su cuenta, por la información que me dicen. Y el que conoce al señor Eric Santiago sabe que es un caballero en todo el sentido de la palabra, así que yo no voy a dudar de su experiencia como caballero [...] el que conoce a Santiago sabe lo correcto que es con su expresión y su historial en la Asociación de Industriales. A mi me parece que eso son cuentas ‘troll’ o ‘hackeo’ de cuentas porque, el que lo conoce, sabe que no va una cosa con la otra”, expresó la gobernadora en el mes de febrero.

Al momento se desconocen las razones de la renuncia de Justiniano, más allá de haber indicado que se trata de un asunto personal.