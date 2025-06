Jenniffer González convocará al directorio del PNP para atender vacante en alcaldía de Gurabo

La presidenta del Partido Nuevo Progresista (PNP), Jenniffer González, convocará este jueves al directorio de la colectividad, para atender la vacante a la alcaldía de Gurabo de Rosachely Rivera Santana, ahora secretaria de Estado.

“Porque con la confirmación de la nueva secretaria de Estado, mi amiga alcaldesa todavía, Rosachely Rivera, se crea una vacante a la alcaldía del municipio de Gurabo. Quiero empezar dándole las gracias a Rosachely, por poner a Puerto Rico primero, y ahora que ella pueda hacer parte de lo que hacía en Gurabo, hacerlo para todo Puerto Rico. Rosachely fue parte de mi comité de plataforma, es la vicepresidenta de nuestra colectividad, y recorrió toda la isla con el plan de gobierno para atender a nuestra gente humilde, a nuestros viejos, y para permitirnos opciones de salud. ¿Qué mejor que ella en el Departamento de Estado para poder hacer lo que ella misma ayudó a confeccionar en una plataforma de gobierno? Y yo quiero un gobierno sensible, que atendamos a la gente con prioridad. Así que agradezco a Rosachely por asumir esta nueva encomienda”, dijo la gobernadora, quien además agradeció a Narel Waleska Colón por ejercer el cargo de forma interina.

“Así que hoy yo debería recibir en algún momento la carta de renuncia a la alcaldía de Gurabo. Ella notificará a la Asamblea Municipal de esa renuncia para que se active el proceso. Lo que ocurre es que ella le notifica a la Asamblea Municipal, la Asamblea Municipal me notifica a mí de que hay una vacante al puesto municipal. Todo esto antes de juramentar el cargo, como secretaria de Estado, y en ese caso, una vez yo reciba esa notificación, en el caso del PNP, al ser una alcaldía del PNP, se abre un proceso donde tiene que haber un reglamento para la evaluación de candidatos, establecer cuál será ese proceso de elección de esa poltrona municipal. Yo tengo que nombrar un comité de evaluación de nombramiento de candidatos en el partido, así que estaré citando un directorio el próximo jueves, 3 de julio, para tomar determinación sobre lo que yo espero recibir en estos próximos días, que no he recibido todavía: la vacante al municipio de Gurabo”, añadió.

Sobre las declaraciones de la representante por el distrito 31, Vilmarie Peña Dávila, que entiende cuenta con el respaldo para ocupar la alcaldía, González Colón insistió que comoquiera hay que cumplir con un proceso.

“Yo tengo que seguir un debido proceso de ley y el Partido Nuevo Progresista garantiza un debido proceso. Aquí los candidatos no son de dedo. Y yo tengo que recibir, una vez reciba una notificación oficial de vacante, la ley y el partido disponen que se convoca al Directorio, se aprueba un comité de evaluación de candidatos, se aprueba un calendario de primaria, porque hay que cumplir con los requisitos de ley. Si no hubiera más de un Gobernadora confirma inicio de proceso para llenar vacante en alcaldía de Gurabocandidato y fuera candidata única, pues hay un proceso para hacerlo, pero tiene que ser a base del proceso que establece el partido. No puede haber nadie anunciando candidaturas hasta que se abra el proceso. Y para abrir ese proceso, tiene que el PNP abrirlo”, expresó la presidenta del PNP.

Rivera Santana recibió el lunes el voto unánime a favor en la Cámara de Representantes.