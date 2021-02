Foundation for Puerto Rico asegura nunca ha recibido fondos públicos de la isla

El presidente de la Junta de Directores de Foundation for Puerto Rico (FPR), Jon Borschow, evitó reaccionar al llamado para que se haga público el salario de la licenciada Alexandra Lúgaro, nombrada directora ejecutiva del Centro de Innovación Estratégica (CIE) de la FPR y se limitó a asegurar que esa organización nunca ha recibido fondos del erario de Puerto Rico y que opera mediante donativos y participación en programas federales.

"Foundation for Puerto Rico no recibe ni jamás ha recibido un centavo del erario de contribuyentes puertorriqueños en toda su historia", expresó Borschow en entrevista con Carmen Jovet en Noti Uno. "Foundation for Puerto Rico se ha beneficiado de una inversión sustancial… la que yo personalmente he invertido a través de los años para ayudar a esta fundación a lograr su misión. En adición a eso, recibimos donativos de otras fundaciones privadas, muchas fuera de Puerto Rico, y hasta inclusive hemos participado en algunos proyectos de programas federales", indicó.

Entrevistada esta semana por Radio Isla, Lúgaro, pasada candidata a la gobernación por Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), rehusó revelar su salario como director ejecutiva del CIE. “En mi caso, que mi salario a ser totalmente sufragado con fondos privados pues es parte de ese grupo de comité ejecutivo y de personas que sus salarios no son publicados, por lo tanto yo, siguiendo todos los parámetros de la organización, no he estado ni estaré devengando lo que estaré cobrando”, comentó Lúgaro, quien recientemente anunció su retiro de la política partidista.

“El Centro de Innovación Estratégica ejemplifica el papel de Foundation for Puerto Rico como catalizador de iniciativas enfocadas en desarrollar ideas innovadoras y promover proyectos de alto impacto. Este espacio colaborativo fomentará la creación de alianzas estratégicas para compartir información entre el sector privado, organizaciones sin fines de lucro, gobierno, academia, líderes comunitarios e individuos propensos a buscar soluciones de vanguardia ”, dijo Borschow cuando se anunció el nombramiento de Lúgaro.

La llegada de Lúgaro a FPR causó sorpresa en miembros del MVC. La representante por esa colectividad, Mariana Nogales, dijo tener reservas sobre la entidad. “El problema con Foundation for Puerto Rico es que es una organización que se crea en el contexto del capitalismo del desastre, ese es mi reparo mayor y que por supuesto ocupa espacios que deberían estar ocupando las organizaciones verdaderamente comunitarias”, agregó.