Representante de MVC no sabía que Lúgaro iba para Foundation for Puerto Rico

La llegada de Alexandra Lúgaro a Foundation for Puerto Rico tomó por sorpresa a la representante del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) Mariana Nogales, quien tiene reservas con esta organización sin fines de lucro.

En entrevista con Radio Isla, la legisladora de la Cámara baja, indicó que “ella (Alexandra Lúgaro) nos dijo que había obtenido un trabajo en una organización sin fines de lucro pero en ningún momento nos indicó con que organización”, con la que acepta que sigue “teniendo reparos”.

“Ella ( @AlexandraLugaro ) nos dijo que había obtenido un trabajo en una organización sin fines de lucro pero no nos dijo que era Foundation for Puerto Rico. Yo sigo teniendo mis reparos con esa organización" dice en @radioislatv @MarianaNM2020 de @VictoriaPorPR — Julio Rivera-Saniel (@riverasaniel) February 24, 2021

“El problema con Foundation for Puerto Rico es que es una organización que se crea en el contexto del capitalismo del desastre, ese es mi reparo mayor y que por supuesto ocupa espacios que deberían estar ocupando las organizaciones verdaderamente comunitarias”, agregó.

Al ser cuestionada sobre si este decisión laboral de la pasada candidata a la gobernación su partido es contradictorio al mensaje que llevaron en la campaña, Nogales no quiso opinar, pero sí afirmó que no hubiese aceptado un trabajo con Foundation for Puerto Rico.

Escucha parte de la entrevista: