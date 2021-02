Alexandra Lúgaro no hará público su salario en Foundation for Puerto Rico

La pasada candidata a la gobernación por el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Alexandra Lúgaro, no quiso revelar cuánto dinero estará ganando en su nuevo trabajo con la organización sin fines de lucro, Foundation for Puerto Rico.

Según Lúgaro, la política de la organización es no publicar los salarios que se sufragan con fondos privados. “En mi caso, que mi salario a ser totalmente sufragado con fondos privados pues es parte de ese grupo de comité ejecutivo y de personas que sus salarios no son publicados, por lo tanto yo, siguiendo todos los parámetros de la organización, no he estado ni estaré devengando lo que estaré cobrando”, comentó en entrevista con Radio Isla.

Al ser cuestionada si eso va acorde a su discurso de transparencia, Lúgaro indicó que “yo creo que en todas las organizaciones privadas, entidades privadas, organizaciones sin fines de lucro que operan con fondos privados, a ninguna en el país se le exige que develen sus salarios y parte de las prácticas”.

“Esta es mi oportunidad de hacerlo desde una organización sin fines de lucro, y yo creo que es una gran oportunidad, no solamente en carácter personal, yo creo que esto va a ser una gran oportunidad para el país y espero poder devolverle al país muchísimas soluciones”, agregó.

Sobre las críticas de su compañero, Manuel Natal, a quien ahora es su jefe, Jon Borshow, Lúgaro dijo que eso se le debe preguntar al pasado representante.

