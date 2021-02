La interpelación de Elba Aponte Santos le troncharía el proceso para ser confirmada

Distintos senadores y senadoras expresaron hoy, viernes, su decepción luego de ver la participación de la secretaria designada de Educación, Elba Aponte Santos, luego de participar en una interpelación en la Cámara de Representantes.

El intercambio de preguntas duró unas 11 horas, culminando a las 12:20 de la madrugada de hoy. En ella, Aponte Santos contestó preguntas relacionadas al contenido de la guía para el regreso a clases presenciales, la privatización de escuelas y otro temas relacionados a sus funciones.

No obstante, la controversia surgió en torno a la manera en la que la funcionaria contestó a ciertos representantes con una notable demora en sus contestaciones y careos entre legisladores.

Aunque la interpelación surgió durante la sesión ordinaria del Senado, tanto la senadora Ana Irma Rivera Lassén como el senador Rafael Bernabe Riefkohl, ambos del partido Movimiento Victoria Ciudadana, creen que la participación de la funcionaria muestra mucho que desear.

"Lo que pude ver me impresionó muy mal, para decirlo con una sola palabra", expresó, por su parte, Bernabe Riefkohl en entrevista con Metro Puerto Rico.

"Te puedo adelantar que con lo que hemos visto, me inclino a no votar por su confirmación para ese puesto", anticipó.

De manera similar se expresó Rivera Lassén, quien dijo que el contenido de las contestaciones de la designada secretaria la dejó con muchas dudas.

"En tiempos de pandemia, de lo que vi me dejó con dudas sobre si hay un plan o protocolo. No es solo la comunidad escolar, sino protocolo que va desde la vacunas y transportación escolar. Distanciamiento en los salones, no está claro si está establecido y si se le dejaba a los padres que los hijos vayan o no", contestó Rivera Lassén en una entrevista telefónica. "Fue una cuestión que no estaba muy estructurada", agregó sobre las contestaciones de la titular.

Al ser cuestionada sobre si la designada secretaria contaría con su apoyo, la senadora expresó que si se basa en la interpelación, no podría emitir un voto a favor de Aponte Santos. No obstante, comoquiera sostuvo que estará pendiente a sus contestaciones durante las vistas públicas para atender su nombramiento.

A más de un mes de comenzar la Asamblea Legislativa, todavía no existe fecha para atender el nombramiento de ninguno de los nombramientos del Gabinete ejecutivo.

Por su parte, la senadora del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago Negrón, catalogó las contestaciones de Aponte Santos, en específico la manera de contestarlas, como una falta de respeto.

"Hay unos datos específicos que uno esperaría, que se hubieran hecho público hace semanas. Por ejemplo, cuál es el criterio específico para el regreso a clases. Cuál es la tasa de positividad aceptable, los protocolos específicos, de limpieza, desinfección y que hacer en el caso de contagio en una escuela", enumeró Santiago Negrón.

En efecto, ni el Departamento de Salud ni el Departamento de Educación han publicado el protocolo y la guía que se le requerirá a toda escuela para que pueda operar con estudiantes de manera presencial, pese a insistencias de varios sectores.

Incluso, Educación tampoco ha anunciado cuáles escuelas esperan abrir para el próximo 3 de marzo, aunque a preguntas de este medio más temprano en la semana la secretaria designada adelantó que podrían realizar el anuncio del 20 al 25 de este mes.

En tanto, la senadora del partido Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve, expresó en declaraciones escritas que la insinuación de la secretaria sobre un trato irrespetuoso durante su participación "es un acto de deshonestidad".

"La insinuación de la designada Secretaria de Educación, la señora Elba Aponte, de un alegado trato irrespetuoso por el hecho de ser mujer, no sólo refleja su falta de autocrítica ante lo que, a todas luces, fue un desempeño reprobable; sino que, además, es un acto de deshonestidad intelectual que devela cómo algunas mujeres utilizan la acusación del machismo para justificar su propia incapacidad", escribió Rodríguez Veve a este medio.

En contraste, el portavoz alterno de la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) en el Senado, Carmelo Ríos Santiago, encontró el proceso de interpelación como uno atropellado en comparación con el trato que recibió el secretario designado de Salud, Carlos Mellado López, durante su respectiva rueda de preguntas en el mismo cuerpo legislativo.

"(Los legisladores) No estaban interesados en el contenido, sino en el 'statement' político. En muchas de las preguntas se notaba", expresó Ríos Santiago.

"Mas del 80 por ciento no estuvo presente. Lo que me a da a entender que no era el issue de obtener información sino el issue de avasallar a la secretaria", abundó.

A su vez, el senador estadista sí expresó que algunas de las preguntas fueron válidas, pero que era información que se le podía peticionar a la propia secretaria y que ella enviara las contestaciones por escrito, ya que se trataba de términos técnicos.

Por otro lado, al ser cuestionado sobre si está satisfecho con la labor de la secretaria, Ríos Santiago determinó que esta lleva muy poco tiempo en el cargo y que necesita tiempo para emitir su juicio.

¿Cree que el Senado la confirme antes de la fecha designada para el regreso a las escuelas?, le preguntó Metro Puerto Rico.

"Yo le garantizo que no y tampoco lo condeno. Si yo fuera senador de mayoría, y aún siendo senador de la delegación del PNP, yo quiero ver su desempeño en lo que es su prueba más difícil: abrir. Su nombramiento se extiende hasta junio. Yo no lo dejaría hasta junio, pero sería razonable darle un mes más para ver el desempeño", expresó.

Este medio intentó obtener un comentario de los senadores Juan Zaragoza y José Vargas Vidot, pero al momento de esta publicación no ha recibido respuesta.

