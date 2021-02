Reinan los choques y garatas durante interpelación a secretaria de Educación

Pese a que la interpelación cameral se convocó para interrogar a la secretaria designada del Departamento de Educación (DE), Elba Aponte, la audiencia estuvo protagonizada por varios encontronazos verbales entre legisladores en el hemiciclo de la Cámara de Representantes.

La interpelación de Aponte surge a menos de un mes de que el gobierno retomo las clases presenciales en el sistema público en medio de la pandemia del COVID-19. Ante esto, los legisladores presentaron varios cuestionamientos en torno al plan del DE en torno a dicha reapertura programada para el 3 de marzo.

El primero de los encontronazos se suscitó durante el interrogatorio del presidente cameral, Rafael 'Tatito' Hernández, quien en repetidas ocasiones le preguntó a la nominada sobre expresiones que realizó mientras fungió como presidenta de la Asociación de Maestros, meses antes de su nombramiento por el gobernador Pedro Pierluisi.

Hernández señaló que, en expresiones anteriores, Aponte indicó que no se podía reabrir las escuelas hasta que el país tuviera un índice de positividad del COVID-19 menor al 5%. Actualmente, la cifra oscila el 9%. Al no obtener una respuesta, Hernández le preguntó a la secretaria designada: "Secretaria, ¿dos más dos es cuatro?"

Esto provocó la ira del portavoz de la minoría del Partido Nuevo Progresista (PNP), Carlos 'Johnny' Méndez, quien intentó en repetidas ocasiones manifestarse en contra de las preguntas de Hernández.

"Quiero establecer que en los 40 años que tiene esta servidora siempre he sido consistente con mi palabra. Quiero establecer que siempre hemos dicho que cuando nos movamos a la modalidad híbrida o presencial teníamos que hacerlo por fases de forma escalonada en grupos pequeños", respondió la secretaria minutos después que culminó el altercado verbal entre los legisladores del hemiciclo.

El ambiente tenso continuó y Hernández cuestionó a la secretaria designada en torno a un aparente desfase entre la fecha propuesta para iniciar y la meta para alcanzar la vacunación de todos el personal de Educación. Según Aponte, si bien la reapertura de clases está pautada para el 3 de marzo, no habrían completado la vacunación de todo la plantilla de la agencia hasta el 16 de marzo. Indicó que, de unos 55,000 empleados en el DE, se han vacunado cerca de 33,208 empleados del DE ya contaban con la vacuna del COVID-19. Sin embargo, no precisó cuántos de estos ya cuentan con la segunda dosis.

Ante esto, Aponte aseguró que el plan de Educación señala que solo se va a considerar la reapertura de aquellos planteles donde el 75% del personal escolar haya sido vacunado.

Comentó también que mañana viernes se estaría reuniendo con el "representante exclusivo" del magisterio para discutir el plan de reapertura y la lista de escuelas que podrían estar retomando labores presenciales. Señaló que, pese a que identificaron 172 planteles "con alto potencial" de reapertura, estarán discutiendo con el magisterio la cantidad final de planteles que retomarán actividades escolares.

A su salida del hemiciclo, Hernández mencionó a la prensa que Aponte no estaba preparada para asumir la posición. Aponte debe pasar por el crisol del Senado.

Similar postura asumió el representante del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Denis Márquez, quien aseguró que rechazaba el nombramiento de Aponte ya que esta no contestó sus preguntas durante el interrogatorio. En su turno, Márquez increpó a la secretaria designada en torno a si el Departamento de Salud estaría inspeccionando las escuelas antes de que estas retomen labores presenciales el 3 de marzo.

Aponte se limitó a responder que cuentan con unas guías provistas por el DS y que será el DE quien verificará que estas cumplan con el protocolo. "Le he hecho más de ocho preguntas y, además de auto-elogiarse, la mayoría de las preguntas no me las ha contestado…Rechazo su nombramiento como secretaria de Educación", dijo Márquez.

Otro de los encontronazos de la tarde vino cuando el representante popular, José 'Conny' Varela, cuestionó a la funcionaria si estaba utilizando un apuntador que le dictara las respuestas debido a las pausas prolongadas que esta tomaba al responder. Aponte rechazó el planteamiento de Varela, lo que desencadenó en otro estallido de los legisladores de la minoría del PNP. La representante del PNP, Lourdes Ramos, tronó contra las preguntas de Varela y lo catalogó como un "machista".

A eso de las 6:20 p.m., el cuerpo legislativo decretó un receso para que Aponte y los legisladores pudieran ingerir alimentos. Al momento de publicarse esta nota, al regresar del receso les tocaría el turno a la representante del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Mariana Nogales y la representante del Proyecto Dignidad, Lisie Burgos.