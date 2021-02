Fallece el cirujano Raúl García Rinaldi

El reconocido cirujano Raúl García Rinaldi, falleció en el día de hoy a causa de un infarto masivo.

La información fue corroborada por el presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos, Víctor Ramos, quien indicó que al momento de su fallecimiento García se encontraba en su oficina.

El cirujano laboraba en el área de Mayagüez, quien en una entrevista de la revista Galenus, detalló que llegó al oeste de la Isla en el 2001 luego de haber sido invitado a desarrollar un centro cardiovascular en el mencionado municipio.

Según el artículo, el salubrista de graduó de la escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico. Además tuvo oportunidad de hacer un internado en Minnesota y en Houston Texas.

En la misma entrevista García Rinaldi siempre quiso ser médico y le gustaba trabajar 15 a 15 horas diarias. “No puedo pensar retirarme o bajar el ritmo”, comentó en ese momento.

García ha publicado más de 200 artículos y participó de más de 40 diferentes organizaciones de la salud.

La clase médica del país comenzó a lamentar la partida del cirujano.

We regret the loss of Dr. Raul García Rinaldi, renowned surgeon and a pillar of Medicine in Puerto Rico.

Through the García Rinaldi Foundation (@GarciaRinaldi) he empowered hundreds of Puerto Rican students in their careers in Science and Medicine.

Your legacy lives on. pic.twitter.com/iqXwHPTg4f

— Puerto Ricans In STEM (@PRicansInSTEM) February 11, 2021