Para finales de febrero listado de escuelas que abrirán en marzo

La secretaria designada del Departamento de Educación, Elba Aponte Santos, adelantó hoy, martes, que espera publicar el listado de las escuelas que formarán parte de la apertura de planteles escolares entre el 20 al 25 febrero.

A su salida de una reunión que sostuvo con la Federación de Alcaldes para discutir el plan para la reapertura de escuelas, la titular aseguró que Educación no publicará el listado hasta que este no pase por el cedazo de los sectores escolares.

Del mismo modo, Aponte Santos aseguró que cada escuela se supone que entregue un análisis de los estudiantes cuya salud se pueda ver arriesgada ante un posible contagio de COVID-19.

"Al día de hoy, se supone que ya haya un análisis que son de riesgos o fracasos y que se tomen en consideración estos asuntos a nivel escuela. Le hemos dado unos parámetros para que ellos tomen sus decisiones con el director escolar, su equipo y los padres", aseguró Aponte Santos en un aparte con la prensa.

Hasta ahora, Educación evalúa la apertura de unas 172 escuelas que están aptas para abrir, pero todavía no han determinado cuáles de estas en efecto estarán aceptando a estudiantes tan pronto como para el 3 de marzo. Aunque estas sí cumplen con los requisito básicos, la determinación no la tomarán hasta que se aseguren de los reportes y el cumplimiento de las medidas para evitar infecciones adicionales del coronavirus.

El viernes, el secretario designado de Salud, Carlos Mellado, expresó a Metro Puerto Rico que de parte de su agencia, el protocolo para la apertura de las escuelas ya estaba listo y solo esperaba por el aval de la secretaria de la Gobernación, Noelia García Bardales.

No obstante, el documento aún no se ha publicado, pero durante su reunión con los alcaldes federados, Aponte Santos sí detalló que todo salón de clases tendrá un máximo de ocupación de ochos a diez estudiantes en planteles con menos de 100 alumnos a la vez.

"Puede ser que el personal entre antes (de la fecha de inicio) porque lo vamos a estar hablando con representantes exclusivos, así que en esa parte maestros que estén vacunados y que ya me entreguen el reporte de que su escuela ya está condicionada y cumplió con el protocolo, puede estar comenzando antes", anticipó.

Por otro lado, al ser abordada sobre el suplido de comida que estarán recibiendo los estudiantes, Aponte Santos confirmó que Educación no tiene aprobación para abrir comedores escolares.

"Lo que estamos presentando como propuesta- al día de hoy se están entregando alimentos 'grab and go' y lo que están entregando son los almuerzos. Los estudiantes se llevarán el almuerzo. No obstante, estamos aspirando y trabajando con la Autoridad de Alimentos para que puedan tener la oportunidad de llevarse algún desayuno ligero", detalló.

En cuanto a la cantidad de enfermeras con las que cuenta Educación, Aponte Santos enfatizó que solo requieren diez funcionarias de la salud para reclutar, pero ya emitieron convocatorias para llenar esas vacantes.

"Sicólogos nos faltaban de reclutar. Es difícil su reclutamiento y hemos emitido lo que es la parte de a convocatoria para que sigan ayudando", dijo.

Satisfechos los alcaldes federados

Al culminar una ronda de presentaciones por el jefe de COR3, Manuel Laboy Rivera, y la secretaria de Educación, el presidente de la Federación, Ángel Pérez Otero, se expresó satisfecho con las ponencias de ambos y con el desempeño de Aponte Santos.

"Lo que nos ha dicho la secretaria, si estamos preparados para abrir cinco, diez, 15 escuelas el 3 de marzo, esas son las que se van a abrir y se va a seguir trabajando con aquellas que todavía le falta un paso para cumplir con el protocolo. Creo que eso es lo responsable", expresó el también alcalde de Guaynabo.

"Tampoco es que van a venir los cinco días de la semana… en estos momentos (la secretaria) nos pidió unos días para terminar ese análisis que le han entregado o que le haga falta algún detalle, para dar al público cuáles son esas escuelas", agregó.

La reunión contó con la presencia de 18 alcaldes federados, 11 de los cuales enviaron algún funcionario en representación.

Los municipios con presencia fueron Cataño, Bayamón, Guaynabo, Aguas Buenas, Florida, Las Marías, Utuado, Vieques, Aibonito, Barranquitas, Ceiba, Canóvanas, Fajardo, Lajas, Manatí, Orocovis, San Lorenzo y Yauco.

