Gobernador confía maestros no dejarán atrás a estudiantes que se queden en sus casas

Ante la falta de conectividad a Internet desde los salones de clases que permita que los estudiantes cuyos padres decidan no enviarlos a clases presenciales puedan seguir el curso con su maestro los días de clases en el salón, el gobernador, Pedro Pierluii dijo que confía en que los educadores seguirán dando “la milla extra” para atender a sus estudiantes “estén en el salón o no estén en el salón”.

El gobierno anunció que las clases presenciales se retomarán el 3 de marzo mediante un modelo híbrido en el que dos días a la semana por unas 4 horas habrá clases en los salones para estudiantes de kínder a tercer grado, educación especial y cuarto año. El gobernador ha sido enfático en que la decisión de enviar el niño a la escuela será de los padres. Sin embargo, Metro publicó esta mañana en portada que aquellos estudiantes que los padres no envíen a las escuelas no recibirán las clases en línea, sino que deberán trabajar con sus libros o módulos. El Departamento de Educación había planteado que si se quedaban con dudas debían coordinar una cita con el maestro.

Precisamente, al ser cuestionado en Día a Día al respecto, Pierluisi dijo que sabe que los maestros no dejarán sus estudiantes a la derriba.

“En cuanto a qué va a pasar cuando el niño no esté en la escuela, pues eso depende de si hay acceso al Internet en la propia escuela, si el niño tiene acceso a internet en su hogar. Y si no fuera ese el caso, lo importante es que tengan los módulos para poder seguir aprendiendo en sus hogares. Los maestros han dado la milla extra y yo se que los maestros van a estar bien pendientes de todos los estudiantes estén en el salón o no estén en el salón, para asegurarse que ese proceso educativo se de. Es importante para que no haya mayor rezago del que hay”, dijo el gobernador en el programa televisado.

Nuevamente, Pierluisi recalcó que será un proceso gradual el retorno a las escuelas y que no serán todos los planteles. Insistió en que aquellas escuelas que abran deben estar preparadas con su infraestructura, materiales de higienización, termómetros y una enfermera disponible por plantel. La lista de las escuelas que abrirán aún no se divulga. El gobernador dijo que está siendo trabajada por la secretaria de Educación, Elba Aponte.

Sobre los protocolos del área salubrista para las escuelas, Pierluisi dijo que Salud los está trabajando y se anunciarán próximamente.

