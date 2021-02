Falta de Internet imposibilita conectar estudiantes que se queden en casa, según Secretaria

La secretaria designada del Departamento de Educación, Elba Aponte Santos, aclaró hoy, martes, que la razón por la que la agencia no podrá implementar de inmediato la modalidad de clases híbridas para estudiantes que no puedan acudir al salón de clases se debe a que algunos planteles no cuentan con el servicio de Internet en algunos de sus salones.

En un aparte con la prensa a su llegada a una reunión con la Federación de Alcaldes, Aponte Santos reaccionó a una publicación de Metro Puerto Rico y expresó que espera que pronto se pueda resolver el asunto para el beneficio del estudiantado.

"Nosotros quisiéramos que mientras estuviéramos a nivel presencial pudiéramos hacer que el maestro haga la transmisión en las plataformas que se están utilizando, pero al día de hoy no es una realidad del Departamento de Educación porque aunque nuestras escuelas tiene fibra óptica y tienen Internet en las oficinas, no tiene Internet en todos los salones", expresó la funcionaria frente a la sede de la Federación de Alcaldes en Puerta de Tierra.

De este modo, Aponte Santos aseguró que la dependencia se encuentra trabajando en la accesibilidad de las clases y buscando alternativas para realizarlo.

Como reseñó este medio más temprano, Educación confirmó que aquellos que no asistan al salón de clases por la preocupación de un posible contagio podrán contar con que un maestro separe días en su agenda para aclarar sus dudas, pero no tendrán acceso a la clase como tal.

De igual manera, los alumnos serán separados en dos grupos, uno A y otro B, para asistir dos días a la semana. Al momento de esta publicación, Aponte Santos no ha confirmado cuáles escuelas estarían recibiendo estudiantes de forma presencial.

Al ser abordada sobre qué labores realizará Educación para asegurar que todo plantel cuente con el servicio inalámbrico, la expresidenta de la Asociación de Maestros adelantó que todavía están buscando alternativas.

"Hay un proceso burocrático en el Departamento a nivel procesal, pero nos estamos moviendo en buscar alternativas para los estudiantes. Al día de hoy, tengo que ser responsable en decir que no es la realidad nuestras escuelas y que no todas tienen el acceso al Internet", abundó.

Hasta ahora, el retorno a clases está pautado preliminarmente para el próximo 3 de marzo a insistencia del gobernador Pedro Pierluisi Urrutia.

