Secretaria de Educación asegura no renunciará a su cargo

La designada secretaria del Departamento de Educación (DE), Elba Aponte Santos dijo el martes que no renunciará a su designación y aseguró enfrentará el proceso de confirmación en el Senado.

“No. Definitivamente he tenido la oportunidad de llegar a aquí. Voy a pasar por el proceso del Senado. No estoy haciendo punteo con los, con los, verdad. Estoy enfocada en el trabajo. Eh, este, yo las visitas que he hecho ha sido en la línea a los alcaldes para buscar alternativas para fortalecer lo que es la educación de que podamos trabajar en conjunto. Quien más que ellos conocen las necesidades de esas escuelas, así que, también los senadores y la Cámara de Representantes. Yo estoy enfocada en ejecutar, en planificar, en transformar y nosotros por ese aspecto, pasaremos el proceso constitucional y si ellos deciden que yo no soy la persona preparada para dirigir el Departamento de Educación, que no tengo el bagaje o la proyección que ellos requieran pues, así, nosotros continuaremos trabajando desde otra fase”, dijo Aponte Santos a preguntas de la prensa.

“Yo estoy confiada en que ellos van a hacer su juicio crítico y que esta servidora, su enfoque es la educación, su compromiso está con los niños, su compromiso está con los empleados y sí verdaderamente queremos transformar y subir lo que es el estándar a lo que es el nivel de que el Departamento de Educación se convierta en el modelo para otros países. Y lo podemos hacer", añadió.

Cuestionada sobre si el nombramiento del excomisionado electoral del Partido Nuevo progresista (PNP), Héctor Joaquín Sánchez podría costarle la confirmación en el Senado, Aponte Santos dijo: “Bueno, para mi sería una decisión que es lamentable y es penosa, no, porque este, más allá de eso, las personas saben que yo llego a las 6:30 allí, los fines de semana estoy trabajando. Este fin de semana estaba en Ponce auscultando posibilidades para los niños, y que mi compromiso es real y la experiencia, no me lo se todo, pero estamos trabajando con la voluntad en bienestar de los niños, con ese enfoque y lo hacemos con esa oportunidad que se nos ha enfrentado en el momento más difícil. Sabíamos a lo que adveníamos, pero hemos echado un paso al frente para sacar al país, a la educación donde estamos ubicados”.

La titular designada expresó que la reunión que tenía pautada para el 11 de febrero con la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico y grupos sindicales tuvo que ser pospuesta pues, tendrá que comparecer a un proceso de interpelación en la legislatura.

“Estamos en un proceso, estamos listos, nosotros vamos a estar revisando una información, pero, yo creo que es un proceso que está a nivel legislativo y que esta servidora va a estar allí para responder las inquietudes, las dudas y las respuestas y si no, pues nos comprometemos en llevar cualquier respuesta o data que no tengamos en el momento”, expuso.

“Es una experiencia para mi de gran reto y vamos a estar allí con la frente en alto, llevando el mensaje con la mayor claridad posible para poder seguir informando al país y recoger todas las inquietudes y aclararlas”, concluyó.