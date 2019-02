Cita crucial para el Centro Comprensivo de Cáncer

A casi seis meses de su reinauguración, el hospital del Centro Comprensivo de Cáncer (CCC) recibirá hoy y mañana la visita de los inspectores de la Secretaría Auxiliar para Reglamentación y Acreditación de Facilidades de Salud (SARAFS) del Departamento de Salud (DS), para determinar si la institución cumple con los requisitos para recibir la licencia permanente.

“Cumplimos con el tráfico de pacientes”, afirmó el doctor Luis Clavell, director ejecutivo del CCC en entrevista exclusiva con Metro. Según el directivo, el hospital no cumple aún con el requisito de diez pacientes admitidos diariamente, pero aseguró que ese estándar no es un obstáculo que les impida obtener la licencia permanente que otorga SARAFS, sino que es un requisito para obtener la certificación de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS en inglés), algo que esperan alcanzar luego de la aprobación de la licencia, que se traduciría en mayor tráfico de pacientes. Las cifras de tráfico más recientes a las que este medio tuvo acceso, son las mismas que se enviaron a SARAFS, “para que ellos evaluaran si cumplíamos con las estadísticas para ellos venirnos a evaluar para la licencia permanente”.

“Lo que realmente es crítico es que no haya ninguna situación que afecte la seguridad del cuidado del paciente”, sostuvo Clavell. Aseguró que, en ese sentido, no debe haber ningún traspié.

“Entendemos que no, hemos revisado y vuelto a revisar y yo entiendo que las facilidades que tenemos, probablemente, se debieran utilizar como el ejemplo del ambiente de cuidado seguro para el paciente, particularmente de cáncer, donde bregamos con medicamentos que necesitan ser manejados de una forma tan cuidadosa”, subrayó.

Cambio de estrategia

Cuando el 21 de agosto del pasado año se cortó una cinta como símbolo de la reapertura del CCC, el secretario del DS, Rafael Rodríguez, afirmó que, en coordinación con la Administración de Seguros de Salud (ASES) y el Centro Comprensivo, se trabajaría en estrategias para aumentar el tráfico de pacientes por medio de la contratación de las aseguradoras que administran el plan Vital del Gobierno de Puerto Rico y un permiso especial de los CMS, que le permitiera al hospital contratar con esas aseguradoras antes de la licencia permanente.

De acuerdo con Clavell, en conversaciones con la Región 2 de los CMS, tras la reapertura del CCC, confirmó que el permiso especial para la contratación de las compañías aseguradoras no era necesario porque se trataba de un asunto “discrecional del Estado”, en este caso, ASES y Salud. Con el visto bueno de ASES, un comité especial del CCC comenzó negociaciones con las cinco aseguradoras que administran Vital: First Medical Health Plan Inc., MMM Multihealth, Triple-S Salud, Plan de Salud Menonita y Molina Healthcare of Puerto Rico.

A finales de noviembre, en entrevista con este medio, el doctor Robert Hunter, subdirector ejecutivo y director médico del CCC, dijo que la institución estaba a punto de concretar los acuerdos con tres de las cinco compañías. Cerca de mediados de enero de este año, se anunció la contratación de Molina.

“Al día de hoy, Molina Healthcare es la primera y única aseguradora de salud con contrato con el Centro Comprensivo de Cáncer, que sirve a sus beneficiarios del plan de salud del Gobierno, plan Vital. Esta colaboración asegura que los asegurados de Molina con Vital tendrán acceso a cuidados de salud de gran calidad, específicamente aquellos que están combatiendo el cáncer,” expresó Carlos A. Carrero, presidente de Molina Healthcare de Puerto Rico, en declaraciones a Metro.

El proceso de negociación con las otras compañías que estaban a punto de firmar se estancó durante las últimas semanas, presuntamente debido a discrepancias entre ASES y las aseguradoras respecto a cláusulas en los contratos de Vital y las garantías de pago si las compañías contrataban con el CCC antes de la licencia permanente.

“Entendíamos que si teníamos los contratos con las aseguradoras íbamos a poder lograr eso más rápido (la licencia permanente). Entonces, de pronto, se viró todo al revés. No podemos tener el volumen (de pacientes) de Vital porque no tenemos la licencia permanente”, relató Clavell. Ahora el enfoque, indicó, es obtener esa licencia para entonces culminar las contrataciones de las aseguradoras.

De cara a la evaluación de SARAFS, el senador Eric Correa, autor de la Resolución del Senado 700 —que ordenó el pasado año investigar las razones que impedían a las modernas facilidades comenzar a atender a los pacientes de cáncer puertorriqueños—. visitó el CCC el pasado viernes.

“El fin es que todo paciente de cáncer de Puerto Rico se pueda tratar allí”, dijo a este medio, al tiempo que sostuvo que estaría atento a los procesos de contratación con el plan Vital. Metro solicitó una entrevista con el secretario de Salud y la directora ejecutiva de ASES, Ángela Ávila, pero ninguno estuvo disponible para responder preguntas.