Es momento…

La voluntad de la gente no se puede obviar ni mucho menos subestimar. La indignación de un pueblo o país es lo que lo mueve a participar de los procesos electorales para lograr cambios. Lo hacen porque entienden que su voto es el primer paso para lograr un cambio que mejore su calidad de vida y el entorno que les rodea. Esta indignación se convierte en voluntad de cambio y esta voluntad debe ser respetada por todo partido político.

Esta misma indignación fue lo que me motivó a no quedarme de brazos cruzados y dar el paso al frente para, de alguna manera, ser herramienta de cambio en mi pueblo de Arecibo. Estaba claro que lograr ganar esta alcaldía no iba a ser tarea fácil, a pesar de que el PNP y su nefasto desempeño había llevado a nuestro pueblo al punto más bajo social y económico. Es aquí donde un líder con voluntad de cambio, Héctor Ferrer Ríos (QEPD), decide darme las herramientas para trabajar tres años antes de la elección general de 2020 para tener una estructura política lista y adecuada para poner al PPD en una mejor posición.

Para Héctor, era sumamente importante que hiciéramos un trabajo de excelencia en la reorganización política de nuestro partido en Arecibo. Recuerdo haberme dicho estas palabras: “como dirigente de béisbol, yo te voy a poner a uno de mis mejores jugadores”. Un delegado presidencial con la capacidad, la juventud y el liderato adecuado para rescatar la alcaldía. Ese líder se llama Jesús Manuel Ortiz. Desde 2018, Jesús Manuel se enrolló las mangas dedicándose a construir el andamiaje electoral, a la misma vez que escuchaba a todo el país y visitaba cada barrio de Arecibo para poner al PPD en posición de ganar.

Jesús Manuel nos ayudó a construir el Arecibo que hoy brilla con luz propia. A pesar de los ataques bajunos del PNP, ganamos la alcaldía y rescatamos nuestro pueblo de Arecibo. Esta gran victoria pudo ser posible gracias a la voluntad de nuestra gente y al trabajo duro de Jesús Manuel. Sin duda, Jesús nos posicionó para que el PPD y este servidor pudiera ganar.

La primaria interna del 7 de mayo no se trata de propaganda. Se trata de quién tiene el conocimiento, la disciplina de partido y la voluntad de cambio para fortalecer el PPD de cara a la próxima elección. Un Partido Popular fuerte producirá candidatos fuertes. Estoy seguro que el corazón del rollo popular está buscando un líder que sea como ellos para llevar un mensaje claro y contundente. Si lo hizo con Arecibo, lo puede hacer con el PPD y con Puerto Rico. Es momento de votar por Jesús Manuel.