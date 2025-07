Zar de Energía arremete contra New Fortress: Los acusa de actuar de “mala fe” e insiste que la AEE no les debe

El zar de energía y director de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP), Josué Colón, rechazó el contenido de una carta enviada por la empresa New Fortress Energy donde se señalan deudas por parte de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

Según indica el funcionario en la carta que a su vez es una respuesta a una comunicación del 14 de julio, las cantidades de combustible facturadas por New Fortress a la AEE, no fueron entregadas ni usadas.

“El Contrato de Compra y Venta de Combustible (“FSPA”) del 19 de marzo de 2019 sigue plenamente vigente y vinculante. Según sus términos, NFE está obligada contractualmente a suministrar gas natural licuado (GNL) a las Unidades 5 y 6 de la Planta de Ciclo Combinado de San Juan. Su negativa voluntaria a entregar GNL, basada en supuestas facturas impagas de 2020, constituye un incumplimiento flagrante del contrato que ha contribuido directamente a un déficit energético evitable que pone en riesgo la salud y la seguridad pública de toda la isla”, comienza diciendo el funcionario.

Colón señaló que las comunicaciones previas de la AEE con fechas 23 y 27 de octubre de 2020 y 25 de enero de 2021 “dejaron en claro que no tiene obligación de pagar los montos reclamados en las facturas de NFE”.

“Las cantidades de GNL que se atribuyen en dichas facturas no pueden verificarse mediante el equipo de medición requerido en el Punto de Entrega ni se consumieron demostrablemente en la puesta en servicio de las Unidades 5 y 6, ni en la generación de energía”, sentenció Colón.

Según la carta enviada por el zar de energía, la factura de los periodos abril–agosto de 2020 y otra de septiembre de 2020 reclaman pagos por cantidades etiquetadas como “Gas Consumed in Commissioning”.

Sin embargo, el funcionario indicó que “estas facturas carecen de los datos de medición contractualmente exigidos”.

“En su lugar, ustedes se basan en “informes de buques” que el FSPA considera expresamente insuficientes. La inclusión de 733,800 MMBtu en la Factura No. PREPA0001C, atribuidos a “Gas que no se usó para puesta en servicio ni para generación”, no solo es inexacta, sino que constituye un intento de facturar combustible no entregado y no verificado”, lee la carta.

Del mismo modo, el zar de energía insistió en que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), no tiene la obligación de pagar por gas natural licuado que no haya sido medido en el Punto de Entrega. Igualmente, señaló que en el contrato se establece que “el gas natural medido en el equipo de medición que no se entregue realmente en el Punto de Entrega no se considerará entregado y no se cobrará al Comprador.”

Colón insistió en que lo documentado por New Fortress, no cumple con este requisito mínimo y por tanto “las facturas son inválidas e impagables tanto bajo el contrato como conforme a la ley de Puerto Rico”.

Además, el zar de energía señaló que desde octubre del 2020, la AEE solicitó documentación de respaldo que verifique las cantidades de gas natural licuado entregadas y medidas en el punto de entrega. Sin embargo, aunque se realizó una petición adicional el 13 de julio del 2025, la empresa no ha presentado evidencia.

“Su inacción refuerza la conclusión de que no existe base válida para estos cargos. Sin datos de medición que confirmen la entrega, no hay fundamento legal ni contractual para efectuar ningún pago. De hecho, cualquier intento de PREPA de pagar estas facturas sin evidencia verificable expondría tanto a la institución como a su personal a responsabilidad bajo la ley de Puerto Rico”, indica Colón en la carta.

“Aún más preocupante es la negativa continua de NFE a entrar en el proceso de resolución de disputas que el Artículo XXIV del FSPA establece como obligatorio. Desde el 25 de enero de 2021, PREPA ha solicitado el inicio de dicho proceso. Más de cuatro años después, NFE no ha iniciado ninguna gestión ni ha intentado cobrar estas sumas, hasta ahora. Esta repentina reactivación de reclamos infundados, tras años de silencio y falta de cumplimiento, es un evidente ardid para justificar su suspensión ilegítima de las entregas de GNL”, añade.

Colón fue más allá y señaló a New Fortress de intentar “exculparse de su propia mala conducta” y de agravar la crisis energética que vive la isla mediante sus acciones.

“Los hechos son irrefutables: NFE no ha proporcionado la evidencia requerida, no ha efectuado gestiones de cobro en cuatro años, se ha negado a resolver la controversia conforme al proceso contractual acordado y ahora intenta fabricar una narrativa para exculpar su propia mala conducta. Esta conducta equivale a una repudiación de mala fe de sus obligaciones, y su intento de desviar la culpa resulta infundado e inaceptable. El incumplimiento de NFE carece de justificación legal y solo ha agravado la crisis energética crítica de Puerto Rico. El Gobierno de Puerto Rico se reserva todos los derechos y recursos que la ley y el contrato le otorgan, sin renunciar expresamente a ninguno”, concluye la carta.

Ayer, la Junta de Control Fiscal aprobó el contrato emitió una carta donde da luz verde al contrato de emergencia para que Genera PR compre combustible a su matriz New Fortress Energy, a los terminales que la empresa unilateralmente decidió no darle servicios.

Anteriormente, la gobernadora Jenniffer González Colón indicó que se mantenían en negociaciones con New Fortress Energy para otorgarles un contrato de emergencia para suplir gas natural a los terminales que la empresa unilateralmente decidió no darle servicios.