Luz verde de la Junta a contrato de emergencia con New Fortress para suplido de gas

La Junta de Control Fiscal emitió una carta donde da luz verde al contrato de emergencia para que Genera PR compre combustible a su matriz New Fortress Energy, a los terminales que la empresa unilateralmente decidió no darle servicios.

Se trata de una carta de extensión de nuevo contrato bajo las mismas condiciones del acuerdo anterior, que se realiza de manera temporera.

En la misiva, firmada por el abogado de la Junta de Control Fiscal, Jaime A. El Koury y enviada al vicepresidente de Genera PR, el ente fiscal indica que ha revisado el contrato entre la empresa encargada de la generación de energía y New Fortress.

La Junta indicó que aprobó el contrato, luego de realizar revisiones y observaciones entre las que se encuentran que el mismo cumpla con la Ley PROMESA, que pone como condición que los “contratos hayan sido otorgados después de que haya una competencia de mercado y que no sean inconsistentes con el plan fiscal AEE”.

Del mismo modo, se señala en la carta, que la revisión de la Junta no constituye una revisión legal de la documentación contractual o proceso de contratación que incluyen el que se haya cumplido con requerimientos legales de contratación que existen en Puerto Rico, tanto federales como locales.

Tras revisar el Contrato Propuesto, la Junta de Supervisión lo declara “Aprobado con Observaciones”. Las observaciones relacionadas con el Contrato Propuesto se exponen en el Apéndice A adjunto.

“Nuestra revisión se limita únicamente al cumplimiento del Contrato Propuesto con la Sección 204(b)(2) de PROMESA, que busca garantizar que los contratos propuestos promuevan la competencia en el mercado y no sean incompatibles con los Planes Fiscales aprobados. Para evitar dudas, la revisión realizada por la Junta de Supervisión no constituye una revisión legal de la documentación contractual ni del proceso de contratación, incluyendo, entre otros: (i) el cumplimiento de los requisitos de contratación según las leyes, normas y reglamentos aplicables, tanto federales como locales; y (ii) el cumplimiento de las leyes, normas y reglamentos aplicables que rigen las actividades de contratación, tanto federales como locales”, lee el documento.

En el día de ayer, la gobernadora Jenniffer González Colón indicó que se mantenían en negociaciones con New Fortress Energy para otorgarles un contrato de emergencia para suplir gas natural a los terminales que la empresa unilateralmente decidió no darle servicios.

“Ellos cancelaron unilateralmente el contrato de servicio para las 14 unidades de generación temporera de emergencia. Así que, de 14, cinco las pudimos convertir a diésel, o sea, que tenemos solamente cinco de esas plantas operando. Lo que significa es que tenemos 9 plantas que están apagadas en este momento porque no tenemos gas natural”, detalló la mandataria en conferencia de prensa el miércoles.

“Estamos esperando que la Junta Fiscal nos apruebe un contrato de emergencia para entonces que New Fortress y Genera puedan ver los términos y, por lo menos, suplirnos este gas natural para estas 14 plantas, y de esta manera no apagar a Puerto Rico”, añadió.

Según la gobernadora, firmar el contrato de emergencia no implica que la empresa privada va a cobrar indirectamente los $12 millones de dólares que alega el Gobierno le adeuda y que fue la excusa para cancelar el suplido de gas el pasado fin de semana.

“El problema es que ellos son los que tienen, por sesión del Gobierno de Puerto Rico en el 2018, el acceso a la única infraestructura de la tubería del gas, que es en el municipio de San Juan. Así que, al Gobierno de Puerto Rico, y es parte de la negociación, cederle eso, nos deja al Gobierno y al pueblo de Puerto Rico sin la oportunidad de contratar a otra compañía para utilizar ese muelle”, explicó.

González Colón reiteró que el Gobierno no puede emitir un pago si no hay un contrato previo.

“Así que, cuando hablamos de un contrato de emergencia, es un contrato que sale del proceso de subasta, que sale del proceso de ‘request for proposal’. En realidad, en este momento, ellos son los únicos que pueden proveernos por situación de emergencia. Esta el buque allí, pero los precios no es que me van a cobrar 10 veces o dos veces el valor, estamos hablando de los mismos términos y condiciones del contrato anterior”, especificó.

Sobre la cancelación del contrato de exclusividad del terminal de gas en San Juan expresó que continúan con la evaluación legal.

Finalmente, sobre si el contrato de Genera PR, la cual está vinculada a New Fortress Energy, se va a cancelar por la controversia, respondió: “Estamos hablando de temas bien distintos, una cosa es el suplido de energía y otra cosa es la administración de la generación en nuestras plantas. Como repito, en este momento estamos tratando de llegar a acuerdos y ser persuasivos para que esta empresa entienda el peligro en el que está poniendo a Puerto Rico, el no proveerle gas y pudiera provocar apagones en cualquier momento. Así que yo prefiero que en este momento que estamos esperando que esa firma, se dé y ser persuasivos para que esto ocurra en emergencia, que esas conversaciones se den”.