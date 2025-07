Gobernadora no otorgará indulto a Melvin Camilo Mathews

La gobernadora Jenniffer González Colón, confirmó que no estará otorgando un indulto a Melvin Camilo Mathews Medina, convicto por ocasionar el accidente de tránsito en el cual murió la joven Lara Camila González.

Lee también: Indulto a Melvin Mathews: Madre de Lara Camila le envía mensaje directo a la gobernadora

PUBLICIDAD

En conferencia de prensa, la primera ejecutiva aseguró que no ha recibido esta petición y que no otorgará un indulto al joven.

“Yo no he recibido ningún documento, segundo no lo voy a hacer. Yo no voy a dar indulto en este caso, me parece que la pena que ya dispuso el tribunal es la que se debe dar, así que yo no voy a dar ese indulto si se me sometiera”, expresó González Colón en conferencia de prensa.

Fue en septiembre del 2023 cuando Mathews Medina provocó el accidente de tránsito donde falleció la joven Lara Camila y Félix J. Quiñones Rosario falleció.

Se expresa la madre de Lara Camila

Joanna Ortiz, la madre de Lara Camila González Ortiz, previamente había enviado un mensaje a la gobernadora, Jenniffer González Colón, donde pidió que no otorgara el indulto.

“Que lo piense, que se ponga en mi lugar, que ella es madre de dos niños hermosos, que sienta mi dolor”, expresó Ortiz.

PUBLICIDAD

Fue sentenciado a 2 años de prisión

En noviembre del 2024, Mathews Medina, fue sentenciado a 2 años de prisión y 13 años de sentencia suspendida con grillete y deberá tomar talleres de la Administración de Servicios de Salud y Contra la Adicción (ASSMCA) en la vista que se llevó a cabo en el Tribunal de Bayamón.

La sentencia fue dictada por la jueza María Trigo Ferraiuoli, quien indicó que la misma fue impuesta por abandonar la escena con menosprecio a la vida humana de las dos víctimas.

Melvin Camilo Mathews Medina se declaró culpable el pasado 23 de septiembre de todos los delitos imputados en su contra por provocarle la muerte a Lara Camila González Ortiz y causarle grave daño corporal a Félix J. Quiñones Rosario, mientras conducía en estado de embriaguez, en Vega Baja el 7 de septiembre del año pasado.