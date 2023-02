Empresario alega falta de información sobre desarrollo del Hotel Normandie

Ante las críticas que ha enfrentado luego de que el Municipio de San Juan le arrendó un predio del parque Sixto Escobar por 30 años, el propietario del antiguo Hotel Normandie, Eddie Ishay, afirmó que las alegaciones en su contra surgen a raíz de la desinformación que se ha ventilado desde que compró la histórica estructura.

Desde el anuncio del lunes, múltiples organizaciones ambientales, como Amigxs del MAR y Scuba Dogs Society, han emitido declaraciones a la prensa de no que han endosado los planes de Ishay en torno al propuesto desarrollo en los predios del parque, luego de que este mencionó, durante una mesa redonda, de que ha sostenido reuniones con ambas entidades.

El empresario, durante una conversación que sostuvo con Metro Puerto Rico, afirmó que nunca dijo que las organizaciones endosaron un plan concreto, sino que expresaron que apoyarían cualquier proyecto de desarrollo siempre y cuando exista el acceso libre a la playa.

“Nunca dije en esa reunión -y pueden mirar la transcripción- de que recibí endosos. Lo que dije es que desde antes de que compré el hotel, era bien importante reunirme con miembros de la comunidad. Así que me reuní con líderes y miembros de grupos y fue bien claro el mensaje que me dieron. Me dijeron de que siempre y cuando mantuviera el acceso público a la playa, lo apoyarían. Eso es lo que pasó”, sostuvo Ishay.

El lunes, el alcalde de San Juan, Miguel Romero Lugo, anunció que le arrendaría a la empresa de Ishay un predio del parque para desarrollar un estacionamiento soterrado y renovar el parque de fútbol con una inversión de $100 millones por el plazo de dos años de construcción.

Al Normandie ser un edificio privado, las renovaciones a esa estructura no serían parte del proyecto. Asimismo, Romero Lugo adelantó que la inversión no contaría con fondos públicos de ningún tipo, incluyendo fondos CDBG, que se utilizan para mitigar los daños provocados por el huracán María.

Durante la conversación, Ishay insistió en que la desinformación en cuanto a lo que realmente propone para el desarrollo del área ha provocado que figuras y personas tomen posturas sin necesariamente conocer lo hará.

“Lo que ha sido injusto es la falta intencional de información que se ha regado. Nunca en este proyecto nosotros planificamos una instalación de cinco pisos. Nunca construiríamos eso. El hecho de que hay alegaciones de que le estoy pagando a personas y que he utilizado fondos del huracán María… muchas de estas críticas llegan de fuentes que hacen esto intencionalmente”, sostuvo el empresario.