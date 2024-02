Parodia de Maripily causa sensación en redes: “Una manganzona hablando como Dora, la exploradora”

El joven actor y comediante Julián Gilormini sigue causando sensación en las redes sociales con sus graciosas parodias de la cuarta temporada del reality show “La casa de los famosos” (Telemundo).

El encontronazo de la empresaria y modelo boricua Maripily Rivera y la mexicana Daniela Alexis “Bebeshita” Barceló fue el punto de partida de Gilormini para crear una divertida versión.

Durante la tarde del martes, Rivera protagonizó otra fuerte discusión con una habitante del programa. El careo se dio luego que la creadora de contenido y exparticipante del programa “Los 50″, le dijera a la boricua que le tocaba limpiar los baños junto a su equipo Tierra.

Rivera llamó “puerca”, “cochina”, “sucia” y “percudía” a la mexicana, quien antes de entrar a la casa-estudio acusó a Maripily “de meterse con su exnovio”. Por su parte, “Bebeshita” le respondió “cállese señora” y que limpiara la casa con la frecuencia que hace ejercicios.

LCDLF 4 inició el martes, 23 de enero de 2024, y ahora cuenta con 15 habitantes luego de las eliminaciones de Christian Estrada, Leslie Gallardo, Fernando Lozada, Mariana González, Sophie Durand, la descalificación de Thalí García, la renuncia del actor colombiano Gregorio “El Titi” Pernía y la expulsión de Carlos Gómez.

El ganador o ganadora del programa, que se espera dure 17 semanas (cuatro meses), se llevará como premio 200 mil dólares.

El entrenador venezolano Carlos Gómez habló la noche del martes, luego de ser expulsado el pasado domingo, de la cuarta temporada del reality show “La casa de los famosos” (Telemundo), por golpear en la cara a otro habitante.

“Le doy este mensaje a su familia [de Rodrigo Romeh]. Fue una enseñanza, un antes y un después de Carlos Gómez que se vio en situación extrema”, dijo Carlos, quien es el primer expulsado de las cuatro temporadas del popular programa.

Este añadió que: “Todavía sigue un aislamiento, el tema de volver a la realidad, estoy procesándolo. Ha sido muy rápido pero siempre desde el lado bonito”.

Sobre lo que pensó al momento de golpear a Romeh, Gómez manifestó que lo único que quería era proteger. “Desde mi vivencia yo lo viví como un mal sueño, como un impulso muy inconsciente. No pasó nada por mi cabeza. Errar es de humanos y reconocer es de sabios y mi mensaje es de que me siento muy apenado, esa es la vida. Es la telenovela de la vida real y ese es el mensaje que debemos ver, cómo aprendemos de cada error que se presenta en la vida”.

En un enlace que hizo con la casa, el exparticipante de “Exatlón Estados Unidos” le pidió disculpas a los concursantes.

“Les pido disculpas por lo sucedido me siento muy apenado por lo que sucedió, pagué el precio más alto que fue salir de una competencia cuando no quería. Espero que les haya quedado algo bonito de mi parte, les pido disculpas, tienen un amigo acá fuera de la casa, disfruten el juego, no tomen nada personal. Quiero hacer énfasis en eso, el diálogo es la mejor solución, ahí está el confesionario. Ahí está Gaby- la psicóloga- que siempre los ayuda, los quiero mucho”.