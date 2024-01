“Bebeshita” revela por qué tuvo un problema con Maripily Rivera a horas de entrar a “La casa de los famosos 4″

La creadora de contenido mexicana Daniela Alexis Barceló Trillo, mejor conocida como “Bebeshita”, reveló el roce que tuvo con la modelo y empresaria boricua Maripily Rivera, con quien convivirá desde este martes, en la cuarta temporada de “La casa de los famosos” (Telemundo).

“La verdad es que Maripily me da miedo. Maripily siento que es una mujer con poder, una mujerón de persona, fuerte e inteligente. Creo que es una fuerte contrincante. Tengo miedo”, dijo la mexicana en entrevista con el reportero de especáculos mexicano “Soy Vaya Vaya”.

“Yo le reclamaba a ella en su momento ‘qué hace Brandon en tu casa durmiendo’ y ella ‘no me acompañó al súper’. Ya se habían quedado a dormir y luego la había acompañado al súper. Si le reclamé en su momento, pero dije ‘ya equis, ya no vale la pena, bye’”, añadió “Bebeshita”, quien se dio a conocer en la primera temporada de “Los 50″ (Telemundo).

Sobre cómo espera llevarse con la boricua en “La casa de los famosos”, la mexicana sostuvo que espera que bien.

“Yo espero que limemos asperezas. Ya eso ya pasó y ahorita la verdad es que no me importa Brandon [Castañeda] que es algo que me da igual y entonces, esperemos que nos llevemos bien”.

La nueva temporada contará con 23 habitantes.

El ganador o ganadora del programa se llevará como premio 200 mil dólares.

Confirman más habitantes para “La casa de los famosos 4″

La cadena Telemundo confirmó la semana pasada, los nombres de otros cinco habitantes para la cuarta temporada del reality show “La casa de los famosos”.

Los primeros confirmados fueron Gutty Carrera, Rodrigo Romeh y Leslie Gallardo, quien es mexicana y dominicana.

Gallardo es la actual novia de Emilio Osorio Marcos, hijo de Niurka Marcos y el productor de telenovelas Juan Osorio.

Otros fichajes fueron el de Robbie Mora y la española Cristina Porta.

También han sido confirmados para LCDFL 4: Alfredo Adame, Daniela Alexis “Bebeshita”, Silvia “La Bronca” Del Valle, Sophie Durand, Pedro “La Divaza” Figueira, Thalí García, Carlos Gómez, Mariana González, Ariadna Gutiérrez, Alana Lliteras, Fernando Lozada, Clovis Nienow, Gregorio “El Titi” Pernía, José “Melaza” Reyes, Lupillo Rivera y Maripily Rivera.

El actor mexicano Alfredo Adame y la empresaria y modelo boricua Maripily Rivera tuvieron una coqueta y divertida conversación en el programa “La mesa caliente” (Telemundo) a días de entrar a convivir en la cuarta temporada de “La casa de los famosos”.

Todo inició cuando Adame le preguntó a Maripily si estaba soltera.

“¿Mi amor, tú puedes con todo esto? Porque yo soy intensa...”, dijo entre risas Maripily.

