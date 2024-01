Magali Febles coquetea con representar a Puerto Rico o a República Dominicana en Miss Universo

La estilista y directora de la franquicia de Miss República Dominicana Universo, Magali Febles, sorprendió la noche del lunes, a los fanáticos de los concursos de belleza con un mensaje que colgó en sus redes sociales.

En el mensaje, Febles dejó entrever que se postularía para competir en el certamen de Miss Universo luego que se eliminara el límite de edad para las participantes.

“Breaking News!!!! Me lo han pedido tanto que me lo estoy creyendo ….. Si me decido a competir en Miss Universe, a cual país te gustaría verme representar. Puerto Rico, USA o República Dominicana?” (sic.), escribió Magali.

Miss Universo anunció en septiembre de 2023 que eliminaron el límite de edad para competir por la corona. Esto es válido desde la edición número 73 de la popular competencia de belleza.

Publicación de Magali Febles en sus redes sociales.

Miss Universo elimina el límite de edad para competir

Siguen los cambios en Miss Universe. La organización anunció a mediados de septiembre de 2023, que eliminó el límite de edad para competir por la corona.

La ex Miss Universe 2022, R’Bonney Gabriel, confirmó este radical cambio en entrevista con la revista de moda Women’s Wear Daily tras presentarse en la pasarela de Primavera Verano 2024 de la marca Tanner Fletcher en el New York Fashion Week.

El certamen de belleza Miss Universo tenía un límite de edad de 28 años para las concursantes.

“Lo que me encanta de Miss Universo es que siempre son las primeras en la fila, buscando formas de ser más inclusivas y estar a la altura de la plataforma que han diseñado para nosotros”, dijo Gabriel. “Es un grupo audaz de mujeres a cargo aquí, y sabes qué, mucha gente tiende a seguir lo que hacemos, es agradable ser una abanderada, y estoy orgullosa de que lleguemos a hacer esto”, añadió.

Gabriel, de 29 años, es la Miss Universo de mayor edad hasta la fecha. El cambio de política es efectivo para los concursos de 2024 en todo el mundo.

Miss Universo ha progresado rápidamente desde que la propietaria del certamen, Anne Jakkaphong Jakrajutatip, una empresaria que compró la organización por 20 millones de dólares el año pasado, tomó el mando. Durante la ceremonia del 14 de enero, anunció “un liderazgo transformacional para mejorar el legado de larga data de la organización”.

La próxima competencia de Miss Universo 2024 se llevará a cabo en México.