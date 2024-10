José Berríos y Javier Báez se enfrentarán por una buena causa

La Fundación ‘La Mákina’ del lanzador José Berríos anunció que este año regresará el evento “El Dream HR Derby & Celebrity Softball Game” una iniciativa benéfica del lanzador de los Blue Jays de Toronto en colaboración con Jays Care Foundation, que promueve el apoyo a la juventud en Puerto Rico y Canadá a través de programas deportivos inclusivos, rehabilitación de instalaciones deportivas y eventos comunitarios.

Este año, en el HR Derby se enfrentarán el Team La Mákina de José Berríos y el Team El Mago de Javier Báez de los Tigres de Detroit. El evento será el sábado, 14 de diciembre en el Estadio Roberto Clemente Walker en Carolina de 4:00pm a 10:00pm.

Al igual de José Berríos y su fundación, con un enfoque hacia la población con espina bífida, el pelotero puertorriqueño de la MLB de los Tigres de Detroit, Javier “El Mago” Báez ha iniciado su labor filantrópica con El Mago Foundation, con la que espera levantar fondos para aportar en la concienciación sobre esta causa.

Su mayor motivación para iniciar esta fundación ha sido la historia que vivió junto a su hermana, quien falleció en 2016, cuando era jugador de los Chicago Cubs, por complicaciones relacionadas a esta enfermedad, “Ella me enseñó a mí y a mi familia a no rendirnos nunca”, dijo en aquella ocasión al Chicago Sun-Times, y ahora la honra con esta nueva fundación.

Una de las primeras labores filantrópicas junto a su nueva fundación será la participación de su equipo en el “HR Derby & Celebrity Softball Game”, en donde también participarán importantísimas figuras del ámbito del deporte y del entretenimiento en general.

“Este año espero la participación de todos esos colegas puertorriqueños que están en las Grandes Ligas, como José Miranda, MJ Meléndez, Heliot Ramos, y demás. De igual manera espero asistencia de nuestros jugadores retirados que siempre dicen presente”, dijo ‘La Makina’ Berríos.

Algunos de los presentes el pasado año, y quienes se esperan repitan para esta edición, fueron Francisco Lindor, José Berríos, Vladimir Guerrero Jr., los hermanos Edwin y Alexis Díaz, Javy Báez, Julio Rodríguez, Amanda Serrano, Nio García, Micky Woodz, Maripily, Eix, Jowell, Gabriel EMC, y muchos más.

La misión de la Fundación La Makina es empoderar y transformar las vidas y las comunidades a través del deporte, la educación y la inspiración, fomentando un futuro más brillante para la próxima generación.

El pasado año, con los fondos del “HR Derby & Celebrity Softball Game” se lanzaron nuevos programas en Puerto Rico, entre ellos, el programa de inclusión Challenger Baseball, las clínicas de softbol para niñas Girls at Bat, las clínicas del programa Revitalizing Baseball in Inner Cities y rehabilitación de facilidades deportivas.

Para detalles adicionales o donativos, puede acceder a www.lamakinafoundation.org y seguir su Instagram @lamakinafoundation.