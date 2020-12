MVC se negaría a firmar certificaciones si prevalecen alegadas discrepancias en voto adelantado

El comisionado electoral del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Olvin Valentín, no descartó acudir a los tribunales próximamente si la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) no toma acción sobre presuntos descuadres entre las cantidades de electores y votos adelantados contabilizados en cuatro de los cinco precintos de San Juan, donde ya se han reportado prácticamente la totalidad de los colegios.

Asimismo, Valentín aseguró que no firmará una certificación oficial de los ganadores si los supuestos descuadres persisten al momento de obtenerse resultados finales.

“Si va a salir una certificación cuando todavía quedan dudas en cuanto la cantidad de papeletas que consta en las actas de la propia JAVA (Junta Administrativa de Voto Ausente y Adelantado) versus la cantidad de electores que JAVA contó de todas las personas que votaron adelantado, definitivamente no lo firmaría porque eso no pasaría ninguna auditoría. Debe estar completamente reconciliado antes de poder apresurarse a emitir una certificación”, manifestó esta tarde Valentín.

“Yo traje una moción a los efectos que no se reportaran resultados, se detuviera ese proceso o se removieran hasta que se pudiera corroborar cuál es esa discrepancia. La realidad es que el país entra a la página de la comisión, ve unos resultados y nosotros sabemos que hay una gran discrepancia en esos números. No estamos hablando de 10, 20 o 30 papeletas más. En algunos de los precintos hay más de 2,000 papeletas por encima de las que debería haber”, dijo el comisionado.

Las alegadas discrepancias que identificó Valentín se concentran en los precintos 1, 2 3 y 5 de San Juan.

En el precinto 1, por ejemplo, dijo que los funcionarios de MVC han contabilizado 2,566 electores que votaron en alguna de las categorías que se reportan en la unidad 77 de cada precinto: voto ausente, adelantado por correo, a domicilio y confinado. Sin embargo, dijo que preliminarmente se encontraron 13,394 papeletas, aunque a base de esa cantidad de electores el máximo de papeletas posibles –hasta cuatro por elector– era de 10,264, para un exceso de 3,130.

En el precinto 2, de acuerdo con el MVC, se cuentan unas 13,643 papeletas de 2,936 electores, o 1,899 más de las matemáticamente posibles.

La historia se repite en el precinto 3, con 13,065 papeletas correspondientes a 2,850 electores, cuando el máximo posible sería de 11,400. En el precinto 5 también aparentaría haber un descuadre, aunque en menor grado: 4,059 papeletas con 997 electores, cuando el tope debería ser 3,988, para un exceso de 71.

De acuerdo con Valentín, su moción fue derrotada en el pleno, y el presidente, Francisco Rosado Colomer, decidió que los resultados se mantendrán y que las gerentes de los partidos en la JAVA harán una investigación para poder entender las discrepancias.

Hoy, Rosado Colomer no ha atendido a los medios de comunicación presentes en el coliseo Roberto Clemente, donde se lleva a cabo el escrutinio general.

Temprano en la tarde, el comisionado electoral del Partido Popular Democrático, Gerardo “Toñito” Cruz, dijo que los 6,229 sobres de voto por correo que aparecieron hace cinco días a las afueras del coliseo Roberto Clemente podrían explicar, al menos parcialmente, los descuadres sobre los que Valentín expresó preocupación esta mañana en reunión del pleno de la CEE. Se ha informado que las papeletas de esos sobres presuntamente ya se habían extraído y adjudicado, y que únicamente contenían identificaciones de electores al momento de encontrarse distribuidos en seis maletines.

“Ese número de electores votando adelantado versión correo podría significar cerrar las diferencias que pueden existir en algunos precintos de San Juan, en términos de que aparecen más papeletas que electores votando. Se estuvo discutiendo (en el pleno de la CEE) que esos sobres (encontrados) pueden aportar a cerrar un poco esa diferencia”, sostuvo Cruz.

El Partido Nuevo Progresista, por voz de su comisionado electoral, Héctor Joaquín Sánchez, y su coordinador, Edwin Mundo, ha rechazado tajantemente que los resultados cargados al portal de la CEE contengan descuadres, y han atribuido las denuncias de MVC a un intento de paralizar la divulgación de resultados adversos a esa colectividad en contiendas como la alcaldía capitalina.

“Lo que se vio en San Juan fue algo inaudito, algo que tenían una agenda. Pero aquí hemos visto como todo está avanzando, están todos en armonía”, dijo Sánchez esta mañana, comparando el ritmo de trabajo de los precintos de San Juan con el recuento que se realizaba hoy de la alcaldía de Aguadilla.

Valentín, por su parte, descartó que los 6,229 sobres encontrados la pasada semana sean suficientes para subsanar los aparentes descuadres matemáticos en San Juan, toda vez que corresponden a electores distribuidos por todo el país.

“Ya nosotros recibimos el reporte de cuántos sobres eran y la cantidad de sobres no es significativo. En el precinto 1 eran ocho o 10 sobres, eso no va a cambiar 2,000 papeletas que hay de más. En el precinto 2 también eran pocos. En el precinto 3 eran cerca de 250 sobres, y aún si incluyéramos esos electores en el número, todavía estaríamos hablando de un exceso de sobre 1,000 papeletas. Esto tiene que quedar claro antes de poder confirmar con certeza este resultado”, insistió el comisionado del MVC, quien justificó que el partido no haya recurrido aún a los tribunales para dilucidar las aparentes irregularidades.

“Nosotros estamos agotando los remedios y recursos que tenemos en la propia Comisión, hemos levantado nuestras observaciones en la Comisión, como es el proceso, y dependiendo de la resolución que emita el presidente, tan pronto se emita el documento o la resolución final, y veamos el desenlace de la investigación que se va a hacer hoy, entonces tomaremos la determinación de si recurrimos a los tribunales… No podemos cerrar este proceso con una cantidad de papeletas por encima de lo que hay de electores”, subrayó.