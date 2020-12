Comisionado del PNP apunta a certificaciones de San Juan entre hoy y mañana

El comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), Héctor Joaquín Sánchez, anticipó que las certificaciones finales de todas las contiendas de la capital se emitirán entre hoy y mañana.

De acuerdo con Sánchez, los resultados reportados en el portal de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), son finales en los precintos 2 al 5 de San Juan, pero aún hay correcciones que realizar en el precinto 1.

Los resultados “no son los finales. Solamente falta el precinto 1 de San Juan, que están conciliando unas actas que anoche había una sola que estaba con una serie de situaciones que identificaron los funcionarios, incluyendo la de nuestro partido. No están bien reportados los datos (del renglón de) candidatura. Al haber una discrepancia tan marcada, se autorizó en la mañana de hoy a identificar el maletín y revisar la discrepancia en la categoría de candidatura. Una vez se complete esos datos estarán a la vez consolidando esas actas”, mencionó el comisionado novoprogresista.

Con los resultados de colegios cargados anoche, todos los candidatos certificados preliminarmente en San Juan se perfilan como los ganadores oficiales: Miguel Romero, del PNP, para la alcaldía; Henry Neumann (PNP) y Nitza Morán (PNP) como senadores de distrito; y Eddie Charbonier (PNP), Luis Raúl Torres (PPD), Juan Oscar Morales (PNP), Víctor Parés (PNP) y Jorge “Georgie” Navarro (PNP) en los distritos representativos.

“Si San Juan 1 se termina hoy, hoy mismo se terminaría la certificación de San Juan. Si no, sería el día de mañana”, dijo Sánchez.

Se retrasa la proyección del escrutinio

El comisionado reconoció que el ritmo de los trabajos de escrutinio no permitirá que se concluya con los 110 precintos en o antes del 20 de diciembre, fecha que habían mencionado tanto el PNP como Francisco Rosado Colomer, presidente de la CEE.

“Nos preocupa cumplir con una fecha, un ‘timeline’, que es al 23 de diciembre culminar los trabajos. Tenemos que certificar, culminar, para eso se abrió una segunda máquina (por mesa). Hasta el lunes se estaba cumpliendo con la meta de 200 maletines (diarios)… El piso ha ido evolucionando y esperamos que para el 23 estemos finalizados. Yo quería el 20 pero los números cuando me senté y cuadré a 200 maletines por día, la realidad del paso al que vamos (resulta en) el 23”, dijo Sánchez, al indicar que tanto el PNP como el PPD han solicitado ayuda a alcaldes y líderes municipales para “reforzar” la cantidad de funcionarios disponibles en fechas cercanas a la Navidad.

Sánchez, asimismo, se mostró satisfecho con el ritmo del recuento que se lleva a cabo hoy por la alcaldía de Aguadilla.

Sobre la polémica con los llamados “pivazos”, que la alcaldesa novoprogresista de Aguadilla, Yanitsia Irizarry, llevó a los tribunales, Sánchez dijo que esos votos se adjudicarán manualmente y se separarán preventivamente.

“Eso es totalmente especulativo. Yo no promovía ese tipo de (acción legal). Yo hubiera recomendado a la alcaldesa enfocarse más bien en los votos que no se adjudicaron en la noche del evento, que vienen en un sobre y se identifican como papeletas no contadas. También el voto adelantado que no se adjudicó en la noche del evento”, expresó el comisionado Sánchez, quien indicó que el recuento de Aguadilla debería completarse hoy.

Sin embargo, Gerardo “Toñito” Cruz, comisionado electoral del PPD, reconoció temprano en la tarde que, aunque ya se había contado cerca de la mitad de los maletines de colegio regular, la Junta Administrativa de Voto Ausente y Adelantado (JAVA) no trabajaba al mismo ritmo con sus 22 maletines.

“De 10 maletines de JAVA (de unidad 77) solo se había podido atender uno, y de la unidad 74, que fueron los que votaron adelantado el 31 de octubre (de forma presencial), de un total de 12 me parece que se atendieron tres. JAVA, como era de esperarse, va un poco más lento. Pero todos los comisionados vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo para que hoy las personas que vinieron de Aguadilla a dar de su tiempo para participar de este proceso, pueda completarse el mismo durante el día de hoy”, dijo Cruz.

“Si bien a lo mejor no vamos a ver la divulgación de un resultado, porque JAVA siempre va a tener problema con el cuadre de actas, no tengo la menor duda que por la tarde vamos a saber el ganador porque todo estará contado”, añadió el comisionado.

Al momento de publicación, la CEE había divulgado los resultados de cinco de los 88 colegios de Aguadilla. El candidato del PPD, Julio Roldán, superaba a Irizarry 511 votos a 410.

Roldán, tras la noche del evento, fue certificado preliminarmente como ganador por una diferencia de 75 votos.