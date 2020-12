Sobres de voto por correo encontrados la semana pasada impactarían cuadre en San Juan

Para el comisionado electoral del Partido Popular Democrático (PPD), Gerardo “Toñito” Cruz, los más de 6,000 sobres de voto por correo que se encontraron afuera del coliseo Roberto Clemente la semana pasada podrían tener el efecto de “cuadrar” la comparación entre el total de votos adelantados contabilizados en el municipio de San Juan y la cantidad de electores que la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) tiene constancia que ejercieron ese tipo de sufragio.

“Ese número de electores votando adelantado versión correo podría significar cerrar las diferencias que pueden existir en algunos precintos de San Juan, en términos de que aparecen más papeletas que electores votando. Se estuvo discutiendo (en el pleno de la CEE) que esos sobres (encontrados) pueden aportar a cerrar un poco esa diferencia. Por eso mismo no se podían desechar”, planteó Cruz esta tarde a los medios de comunicación.

Los sobres a los que aludía Cruz fueron encontrados en viernes pasado en seis maletines ubicados en el área de una rampa de carga a las afueras del coliseo sanjuanero.

En total, se informó que eran 6,229 sobres de voto por correo que, aunque ya no tenían dentro las papeletas votadas, sí contenían las identificaciones con las que el elector debía acompañar sus votos.

“No van a hacer grandes diferencias. Pero en la discusión hoy salió a relucir que algunos de esos sobres, de esos electores, no fueron parte del cuadre de las listas (de personas que ejercieron su voto adelantado). Si llegó el sobre de Gerardo Cruz, se supone que alguien en Osipe (Oficina de Sistemas de Información y Procesamiento Electrónico) ponga en el sistema que llegó el sobre de Gerardo Cruz. Aparentemente hay sobres ahí que no le han dicho al sistema que el sobre de Gerardo Cruz llegó”, ilustró el comisionado del PPD.

“Por eso pueden aparecer menos sobres llegando. En esos 6,000 sobres aparentemente hay nombres que no han sido registrados como que han llegado. Me parece increíble que alguien estuviera hablando de descartar (esos sobres)”, insistió Cruz.

El presidente de la CEE, Francisco Rosado Colomer, ha reconocido que hubo negligencia en el manejo de esos sobres, que correspondían a electores de todo el país.

Rosado Colomer ha responsabilizado a la Junta Administrativa de Voto Ausente y Adelantado por no alertar que desconocían el paradero de una cantidad tan sustancial de sobres.

En pasados días, durante el escrutinio del voto adelantado de San Juan, el comisionado electoral del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Olvin Valentín, ha mencionado que en algunos precintos se habían registrado más papeletas de las que corresponderían al total de solicitudes de voto adelantado aprobadas, lo cual sería un descuadre matemático que no se explicaría meramente con la aparición de más sobres.

El comisionado del Partido Nuevo Progresista, Héctor Joaquín Sánchez, y el coordinador electoral de esa colectividad, Edwin Mundo, han rechazado esa versión del MVC, asegurando que antes de cargar resultados al portal de la CEE las cifras de papeletas, solicitudes y evidencias de voto fueron reconciliadas.

Esta mañana, Sánchez sí mencionó que la CEE había recibido unos 300 sobres cuyas papeletas no serían adjudicadas porque carecían de la identificación del elector y, en algunos casos, de la dirección del remitente, lo que impedía que el organismo pudiera notificarle a la persona que debía subsanar el error, de acuerdo con lo resuelto por el Tribunal Supremo para esos casos.

“Hay unos sobres salvables y otros que no. Ya la mayoría de esos 300 no se pueden adjudicar porque no solamente no tienen el remitente de donde vino el sobre, sino que tampoco tienen la identificación. Nos da un poco de tranquilidad porque siempre que se baja a mesa nuevos votos crea suspicacia, desconfianza. Ese trabajo lo estaban haciendo las gerentes (de JAVA)”, expresó el funcionario.

“La Comisión se supone que tenía 24 horas para llamar a los electores una vez se recibe (un sobre sin identificación válida). Como eso lo guardaron en un maletín, cuando se abrió el maletín con la nueva presidenta (de JAVA) entonces empiezan a llamar, pero realmente la mayoría de los sobres no se van a adjudicar porque son sobres que llegaron sin identificación absoluta de nadie. Al no identificar el sobre se hace totalmente imposible por parte de la Comisión darle seguimiento a quien se tiene que llamar para que (envíen) la copia de la identificación. (El tema de) esos sobres lo hemos discutido y no nos preocupa. Más nos preocupa cumplir con las fechas de al 23 de diciembre terminar los trabajos, porque tengo que certificar, culminar, para eso se abrió una segunda máquina (de escrutinio por mesa)”, puntualizó Sánchez.