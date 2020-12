Aparece el helicóptero de San Juan, mira la carta que evidencia dónde ha estado desde el 2011

El paradero del helicóptero del Municipio de San Juan ya no es un misterio, Metro tuvo acceso a una carta por parte de la compañía EcoLift Corporation que ubica la aeronave en sus facilidades, pero que asegura tanto la administración municipal como la Oficina del Contralor conocen sobre el estatus y ubicación de la propiedad pública.

Según la misiva, EcoLift la aeronave —cuyo título de propiedad es del Municipio de San Juan— se encuentra en sus instalaciones desde el 2011. “Nos hemos enterado de la controversia publica que cuestiona el paradero del helicóptero en referencia a través de la prensa y en ese sentido confirmamos que el mismo se encuentra en nuestras instalaciones del aeropuerto en Isla Grande desde el 2011, año que le fue donado al Municipio de San Juan”, lee el escrito dirigido al Comité de Transición de Miguel Romero. La carta tiene fecha del 8 de diciembre luego que trascendiera en los medios que el helicóptero se le había perdido al municipio.

En la misiva, EcoLift indica que el helicóptero llegó a sus instalaciones luego que la administración del exalcalde Jorge Santini le solicitara evaluar daños y cuantificar su reparación. Se detalla que antes que llegara al taller, “la aeronave sufrió un incidente que le causó daños severos y visibles, inhabilitándola de vuelo”.

Aunque EcoLift dice no entender las razones por la que no se le informó al Comité de Transición de Romero dónde se encontraba la aeronave, estos aseguran que la administración saliente de San Juan conoce todos los detalles de su paradero ya que expresan que “al poco tiempo de arribar a nuestras facilidades el helicóptero fue también objeto de una auditoría como parte del proceso de transición de 2012, por la Oficina del Contralor de Puerto Rico, quedando así evidenciado no sólo su paradero, sino también el dinero adeudado a nuestra empresa”. Incluso identifican un auditor de la Oficina del Contralor que fue a inspeccionar la aeronave en sus instalaciones.

EcoLift indica que desde entonces han asumido el almacenamiento de esta aeronave y su preservación, “y resguardarla de todos los eventos naturales ocurridos que pudieron empeorar su condición”.

“Todo lo anterior es y ha sido siempre del conocimiento tanto del MSJ como de la oficina del Contralor:, agregaron en la carta con fecha del día de ayer, 8 de diciembre.

Sobre los trabajos de evaluación de los daños que hicieron en el 2012, Ecolift plantea que aún el municipio de San Juan no les ha pagado ese servicio. Indican que durante todos estos años han salvaguardado la nave en ocasiones de huracanes.

Por su parte, el presidente del Comité de Transición de la administración entrante de San Juan, Manuel Diaz Saldaña, no descartó en la mañana de hoy referidos a las autoridades por el helicóptero.

Según Saldaña, esto podría caer como malversación de fondos públicos, ya que la administración saliente tiene la custodia de la aeronave.

Lee la carta: