Delgado Altieri justifica expresiones de comisionado sobre prohibición a empleados de enfermarse

El candidato a la gobernación del Partido Popular Democrático (PPD), Carlos Delgado Altieri, rechazó el lenguaje utilizado por el comisionado electoral de la colectividad, Nicolás Gautier, al dirigirse a empleados de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), pero defendió la “estrategia” en lo que catalogó como un periodo electoral “atípico” y “retante”.

“Yo respeto mucho a Nicolás, es un gran militante popular, que defiende este partido como todos nosotros lo hacemos. Sabemos que Nicolás es militar y a veces sus estilos son fuertes. Claro está, yo no puedo avalar las palabras usadas, porque yo sé lo que es tener un familiar enfermo. Sé lo que es estar ahí para ese familiar. Que en sus momentos más difíciles uno tenga que estar ahí, figúrate un fallecimiento”, respondió el también presidente del PPD al solicitársele una reacción a la grabación difundida por la emisora NotiUno, en la que Gautier se dirige de forma agresiva a funcionarios de la Pava.

“Por los próximos 70 días nadie se enferma. Nadie tiene vacaciones. Si se le muere alguien lo enterramos, lo siento mucho… pero tenemos setenta y pico de días para ganar esta elección y la vamos a ganar. Con usted o sin usted”, fueron parte de las expresiones de Gautier, quien además puntualizó que contaba con el respaldo de Delgado Altieri y que presentar cualquier queja ante el liderato del partido representaba una “sentencia de muerte” para el funcionario.

Delgado Altieri designó a Gautier, un exvicepresidente de la CEE, como comisionado electoral tan pronto se convirtió en el presidente del PPD, luego de ganar las primarias por la candidatura a la gobernación en agosto. Gautier reemplazó a Lind Merle Feliciano en el puesto.

“Yo sé que él no lo hizo… y lo expresó estoy seguro que para dramatizar el tema y la urgencia que tenemos de trabajar en estas cosas, pero no con la intención de que eso se interprete literalmente, sino como una manera de poner énfasis en las cosas. Yo conozco a Nicolás y es una persona sensible, a pesar de su estilo militar fuerte, es una persona de sensibilidad”, sostuvo Delgado Altieri.

“Yo sé que hay mucha presión porque esto es una campaña atípica. La presión que tenemos para conformar los equipos de trabajo, especialmente lo electoral, es retante. Buscar funcionarios en medio de esta pandemia ha sido bien retante, por lo tanto, sé que hay mucha presión y tal vez sus expresiones fueron fuertes, pero yo sé que él es un ser humano de mucha sensibilidad y de igual manera no puedo decir que las expresiones fueron certeras pero sí sé las razones por las que se dijeron”, añadió el alcalde de Isabela, al tiempo que solicitó “excusas” a los empleados que fueron increpados por Gautier.