Forenses no ha procesado 'safe kit" de agresión sexual en Añasco

El 'safe kit" de la agresión sexual reportada en el municipio de Añasco aún no se ha procesado en el Negociado de Ciencias Forenses, confirmó la comisionada de esa entidad, María Conte.

"No se ha procesado todavía", expuso la funcionaria, quien agregó que al momento no hay una muestra de algún sospechoso para comparar el material genético.

Asimismo, dijo que el 'safe kit' se procesará y se entrará al sistema COVIS.

De igual forma, afirmó que el análisis de 'Safe kit' estará listo dentro de un mes.

"El escollo mayor es como no tenemos una muestra de un sospechoso, eso es para entrarlo en CODIS, para saber si en CODIS hay un perfil. Primero hay que ver si hay un perfil genético de un varón. Entonces después, ese perfil genético entrarlo en CODIS a ver si esa persona cometió un delito y por alguna razón su DNA está en ese banco de datos y así se puede identificar", expuso Conte.

No se han radicado cargos

Por otro lado, aún no se ha sometido a Fiscalía el caso de la denuncia de agresión sexual de cinco hombres a una mujer en Añasco, confirmó la agente Natalia Guadalupe, de la oficina de prensa de la Policía, área de Mayagüez.

"Aún no hay nada, y hasta que Delitos Sexuales no someta el caso ellos no van a dar ninguna información", expuso la agente.

"Entiendo que está en proceso de investigación y por salvaguardar a la víctima se ha decidido no dar detalles hasta que se someta", agregó.

Asimismo, la agente Guadalupe agregó que la agente Melizet Acarón, encargada del caso, dejó saber dicha disposición.

Te recomendamos: