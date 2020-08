Aún sin radicarse cargos en caso de presunta violación de varios hombres a mujer en Añasco

Aún no se ha sometido a Fiscalía el caso de la denuncia de agresión sexual de cinco hombres a una mujer en Añasco según confirmó la agente Natalia Guadalupe, de la oficina de prensa de la Policía, área de Mayagüez.

"Aún no hay nada, y hasta que Delitos Sexuales no someta el caso ellos no van a dar ninguna información", expuso la agente.

"Entiendo que está en proceso de investigación y por salvaguardar a la víctima se ha decidido no dar detalles hasta que se someta", agregó.

Asimismo, la agente Guadalupe agregó que la agente Melizet Acarón, encargada del caso, dejó saber dicha disposición.

Mientras, hace una semana, María Conte, comisionada del Negociado de Ciencias Forenses se desconoce cuándo tendrán listos los resultados de las pruebas de 'safe kit' que se le tomaron a la víctima la noche del incidente.

Este medio hizo gestiones para conocer el estatus actual de ese safe kit que se evalúa en el Negociado de Ciencias Forenses, pero los esfuerzos fueron infructuosos.

De acuerdo con el informe policiaco, la víctima indicó a los oficiales de primera respuesta haber sido golpeada en la cabeza y luego haber sido atada de manos a cabeza mientras era agredida por los individuos.

