Nueva propuesta federal deja fuera la segunda ronda de cheques de $1,200

Los republicanos se disponen a proponer un paquete de estímulo económico de un menor monto que la propuesta inicial, y que dejaría fuera el envío de una segunda ronda de cheques de $1,200.

El medio CNBC reseñó que la nueva propuesta sería de solo 500 mil millones. La continuidad de propuestas por parte de republicanos y demócratas se da ante una falta de consenso de ambos para lo que será el paquete de ayuda por el coronavirus.

De acuerdo con el mencionado medio, la propuesta de proyecto de ley en la que se trabaja y podría ser entregada esta semana, incluye fondos para desempleo. Algunas de las partidas son para pruebas de COVID, préstamos de protección de nómina para pequeños negocios, extensión del seguro del desempleo y fondos para el regreso a clases.

Mientras, las áreas en las que difieren los demócratas y republicanos en sus negociaciones son los cheques a individuos de $1,200, y la reanudación de los $600 semanales por desempleo.

Los republicanos se han inclinado en bajar el monto semanal de desempleo, ya que según han alegado, desalienta a los ciudadanos de regresar a trabajar. Por su parte, los demócratas han abogado por que se deje en $600 semanales, y que se aumente el cheque a $1,200 por todos los individuos, incluidos los dependientes, quienes bajo la ley Cares recibieron $500.

Ante el fracaso de las negociaciones, el pasado 6 de agosto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó varias órdenes ejecutivas que proveen fondos por desempleo, con un tope de $400. Los fondos de ayuda suplementaria por desempleo, que expiraron en julio, otorgaban $600 semanales a los beneficiarios del seguro de desempleo y del Programa de Desempleo por Pandemia (PUA).

Esta orden ha generado controversia, ya que los estados tendrían que contribuir en un 25% de esos fondos

Además, aprobó la extensión de los pagos diferidos de préstamos estudiantiles. Esta medida ya fue puesta en vigor por el Departamento de Educación federal. Esto incluye los pagos diferidos hasta el 31 de diciembre de 2020.

La medida fue implementada el 21 de agosto, y otorgará tres meses adicionales de alivio a los estudiantes con préstamos. Esto suspende los pagos y mantiene una tasa de interés de un 0% en los préstamos estudiantiles elegibles.

"Hoy se cumplen 103 días desde que la Cámara tomó medidas para proteger vidas, medios de subsistencia y la vida de nuestra democracia durante esta pandemia. ¿Cuánto tiempo deben esperar los estadounidenses a que el líder McConnell finalmente ponga #FamiliesFirst y permita una votación?", expresó ayer la portavoz de la Cámara federal, Nancy Pelosi, en referencia al Heroes ACT, el proyecto de ley de los demócratas.

Today marks 103 days since the House took action to protect lives, livelihoods and the life of our democracy during this pandemic. How long must Americans wait for Leader McConnell to finally put #FamiliesFirst and allow a vote? pic.twitter.com/pZX6aGOzET

— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) August 26, 2020