Yadier Molina regresa a redes para pedir renuncia de la gobernadora

View this post on Instagram

Usted es parte del problema, no intente desligarse! Puerto Rico no olvida que ayudaste a incubrir los vagones de ayudas que botaron al no investigar.Ahora sale a reducir que hasta almacenes llenos de suministros. INACEPTABLE e IMPERDONABLE! Tanta necesidad que paso nuestro pueblo luego del azote de Maria y ahora tantos hermanos en [email protected] viviendo a la intemperie, y tanto suministros perdiendose! No mas abusos , no mas burlas! #wandarenuncia #profesionalycallealaves #puestopaloscorruptosdePR🇵🇷