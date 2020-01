Hijo de Trump usa caos en suministros para decir su padre tiene razón sobre P. R.

Donald Trump Jr. se insetró esta mañana en el tema de la crisis en el manejo de las ayudas para los damnificados por los movimientos sísmicos en Puerto Rico y aseguró que su padre tiene razón sobre la Isla.

En una publicación de Twitter, Trump Jr. compartió un artículo de CBS News que reseña el caos de ayer con el almacen de suministros sin distribuir en Ponce y el despido del director del Negociado de Manejo de Emergencias, Carlos Acevedo por parte de la gobernadora, Wanda Vázquez. Acompaña el artículo con el siguiente comentario: "Así que Trump estaba en lo correcto después de todo!!! Cono de cstumbre. La gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez despide al director de manejo de emergencias después que encontraron ayuda sin distribuir en un almacen".

So Trump was right after all!!!

As usual.

Puerto Rico Governor Wanda Vázquez Garced fires emergency director after aid is found sitting in warehouse. https://t.co/bek950y4Ct

— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) January 19, 2020