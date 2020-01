Llerandi hace expresiones sobre situación con almacén en Ponce

Luego que se hiciera público, por parte de ciudadanos, un almacén en La Guancha, en Ponce, que albergaba un sinnúmero de suministros que no fueron distribuidos por el Gobierno y que permanecían en dicho local desde el paso de María por la isla, el exsecretario de la Gobernación Ricardo Llerandi aseguró que la existencia de este almacén se había informado previamente.

Así lo aclaró el exdirector ejecutivo de la Compañía de Comercio y Exportación y quien firmó el contrato por $10,000 por alquilar el almacén a la compañía TGM, Inc., en una publicación en su cuenta de Facebook, donde comentó no guardaría silencio ante la situación y lo que se ha divulgado, que entiende han sido mentiras "para hacer daño".

"Aquí la verdad: hacía falta el almacén (no lo administraba CCE), se informó de su existencia, y no conllevaba gasto a PR", compartió en la publicación, mientras destacó cuatro puntos al explicar el origen de dicho almacén. No obstante, no aclaró a quién le dijo y cuándo o quiénes del gobierno sabían de la existencia del almacén.

El también exsecretario de la Gobernación, expuso que después del paso del huracán María por la isla, en el 2018, "tanto Manejo de Emergencias como FEMA identificaron que carecíamos en la isla de un almacén de suministros en el Sur", por lo que se interesaron en un almacén de la Compañía de Comercio y Exportación (CCE), corporación que para entonces este presidía.

Según Llerandi, se indicó que "sería reembolsado por FEMA", acuerdo que aseguró se hizo público en este entonces.

"Aunque yo no lo cree ni lo manejaba, es evidente que hacía falta un almacén de suministros y quedó demostrado con esta emergencia en el Sur", comentó el exfuncionario.

"En medio de esta situación terrible que enfrentamos por terremotos, unos ven mi nombre en un documento y quieren dañar reputación sin fundamento alguno. Lucen mal con sus teorías de conspiración pescando RT y likes pues no tiene nada que ver con las denuncias. Manipulan opinión con mentiras. SON LO QUE CRITICAN", sentenció Llerandi.

Llerandi lamentó se divulgue lo que considera es información falsa y "que todavía hay algunos que les crean. Trabajar por Puerto Rico incluye ser responsable en lo que hacemos todos: gobierno, prensa, artistas, ciudadanos, todos. #MasAmorMenosOdio".

Estoy enfocado en lo positivo, mi familia y mis asuntos. Pero no guardaré silencio ante la costumbre de algunos de… Posted by Ricardo "Ricky" Llerandi on Sunday, January 19, 2020

Ayer, sábado, ciudadanos denunciaron que el Gobierno estaba deteniendo ayudas en el almacén localizado en La Guancha, en Ponce, para ayudar a las áreas del sur más afectadas a causa de los recientes eventos sísmicos, mientras que el Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD) admitió que el lugar alberga suministros expirados que no fueron utilizados ni distribuidos en su totalidad desde el paso del huracán María, en el 2017.

Ante la indignación, ciudadanos rompieron las puertas logrando acceso al local, para conocer qué suministros se hallaban dentro del local, luego que se denunciara que el Gobierno estaba reteniendo las ayudas que albergan este almacén, entre ellos paletas de agua expirada desde el mes de marzo del 2019.

En el lugar se encuentran catres, duchas portátiles, estufas de gas, cilindros de gas, filtros de agua, entre otros artículos que han figuran entre las necesidades de la población del sur afectada por los terremotos.

Te podría interesar: