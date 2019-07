Ni Fernando Pérez González se salva de insultos en el chat del Gobernador

Cuando el hijo de Raúl Maldonado publicó su advertencia al Gobernador, tras el despido de su padre, utilizó el hashtag #Mamacich%^&. La revelación de 889 páginas del chat de Telegram entre Ricardo Rosselló y un grupo de funcionarios cercanos y asesores tiende a indicar que en lugar de usar ese adjetivo contra el Primer Ejecutivo, Maldonado, hijo, más bien citaba una palabra muy frecuentemente utilizada por el mandatario.

Y es que una lectura de las 889 páginas muestran que el insulto, la burla, la palabra soez y despectiva era la norma no solo para referirse a opositores políticos, sino que también a correligionarios y gente de medios. Hasta el hombre de la noticia positiva de WKAQ 580, Fernando Pérez González cayó en la redada. Resulta que en su caso, el asesor de comunicaciones, Carlos Bermúdez comenta que hizo un comentario al aire en el que hacía referencia a que prefería ser independentista. Rosselló pregunta qué Fernando y Alfonso Orona le dice que es Fernando Pérez González, a lo que Bermúdez abunda con un "ese mismo mamalón".

Imagen del chat.

Pero mamalón era una categoría liviana a juzgar por el repertorio de adjetivos. El de "mamabi^*&" era de los más utilizados. Al periodista de El Nuevo Día, Benjamín Torres Gotal el propio Gobernador lo señala en varias instancias con el adjetivo.



Una variación de esa palabra es la de guelebic*&(^ que le sumaron al de mamalón que ya le habían adjudicado al aspirante popular a la gobernación, Roberto Prats. O "wuelebic^&*" que se lo acuñaron al aspirante popular a la alcaldía de San Juan, Armando Valdés.



Mientras que el productor de Hamilton en Puerto Rico, Ender Vega también cayó en la categoría de los "mamabi^&%", según Rosselló. Al Gobernador le incomodaron expresiones públicas de Vega sobre la intervención de La Fortaleza en la mudanza de teatro de Hamilon. Compartiendo un artículo de El Nuevo Día con expresiones del productor, Rosselló plantea "alguien le puede contestar a este mmb".

Imagen del chat.

De otra parte, Rosselló califica de pendango al periodista David Begnaud cuando vio su reportaje sobre seguridad en Puerto Rico. El secretario de Asuntos Públicos, Anthony Maceira se sorprende del reportaje y dice "con esa cara de dolor pendeja que tiene". Mientras, Christian Sobrino teoriza que el desarrollador del Dorado Beach debe estar "martillándose un huevo viendo a David".

Imagen del chat.

En un punto del chat, reaccionan a una entrevista del senador popular Eduardo Bhatia con Metro y Rosselló ordena "atacarlo por vago e incompetente". Sobre el contenido de la entrevista en la que el senador sostiene que aprobó una emisión de bonos con información falsa, Carlos Bermúdez hace uno de muchos planteamientos homofóbicos del chat en el sentido de que a Isabel (esposa de Bhatia) también le dieron información falsa y se casó con él. A ese comentario, Elías Sánchez responde con un meme.

Imagen del chat.

Los miembros del Gabinete no quedaron del todo excluidos del vacilón del chat, en específico el secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Carlos Contreras sobre quien hubo bromas por su condición de no vidente.



Las mujeres también fueron atacadas. La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz en varias instancias. Sobre la fecha en que Cruz anunciaría su candidatura, la cual coincidiría con la Abolición de la Esclavitud, Bermúdez plantea "podemos abolirla a ella". Rosselló responde "ella se auto abolió". En otro momento registrado en el chat, cuando la Asociación de Maestros le hace un reconocimiento a la alcaldesa también la atacan. En un punto dado en esa conversación, Sobrino plantea que "estoy salivando para caerle a tiros". Rosselló pide que guarden los artículos del evento para pasarle factura a la gente de Nancy Pelosi.





Sobre la exjueza y analista política, Cucusa Hernández plantean que está "cu-cu" en referencia a su estado mental, por un debate en Twitter. Esa referencia la hace el publicista, Edwin Miranda. Es él mismo quien sobre la senadora novoprogresista, Evelyn Vázquez trae a la discusión que "el Black Angus lo cerraron en el 1996".



Uno de los puntos más sensitivos del chat es cuando el Gobernador hace referencia a que está en el campo y toma una imagen de una residencia cercana con un auto viejo estacionado en el techo. Es una residencia humilde y Rosselló comenta junto a la foto "mis vecinos en la montaña #AsiNoSePuedePedirLaEstadidad".

Imagen del chat.

En una línea similar, Sobrino comenta en otro momento del chat sobre las personas que utilizan las lanchas para ir a Vieques y Culebra. "Cualquier persona que coge el ferry a propósito y se queja tiene que estar loco. Los ferries han sido una mierda por 10 años", comenta el renunciante director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto. El gobernador le responde rápidamente "That's why we are privatizing folks". En español: "por eso es que la vamos a privatizar, amigos".

Precisamente, ese tema de privatizar está presente en varias instancias del chat. Una de ellas durante una protesta de la UTIER a una oficina comercial. Sobrino comenta con la nota "que la destruyan". Y Elías Sánchez agrega "¿Una menos que cerrar? Gracias UTIER".



Y contra el sector sindical también se expresan insultos. Hay una conversación en la que comparten una noticia en la que el líder de uno de los gremios de la Policía señala que el agente que tomó rehenes en una cooperativa de Guaynabo era víctima de un sistema que tiene a los oficiales en extrema tensión. A esto, Sobrino comenta "Bueno señores, acabo de ver los cojones jinchos de King Kong hecho hombre".

Imagen del chat.

