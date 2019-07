Maldonado advirtió en el chat que actitudes no eran apropiadas

En medio de la celebración del nuevo año 2019, el entonces secretario de la Gobernación, Raúl Maldonado advirtió al Gobernador y los otros integrantes del chat de Telegram que el tipo de comunicación que mantenían era inapropiado, que tenían que cambiar la estrategia para proyectar la gestión de gobierno y que los intercambios de mensajes en Telegram no eran seguros por falta de encriptación. Aún así, ese chat con sus memes, bromas y estrategias siguió sonando.

La intervención de Maldonado se da en un extenso mensaje escrito en el que inicia resaltando la labor de Rosselló en medio de tiempos extremadamente complicados. Sostiene hay que reenfocar la estrategia de comunicación para que el pueblo pueda ver el trabajo de Rosselló. En ese chat participaban varios asesores de comunicación como Rafael Cerame, Edwin Miranda y Carlos Bermúdez, así como el secretario de Asuntos Públicos, Ramón Rosario.

"Respetuosamente opino que el Gobernador se ha enfrentado a retos históricos y que el Plan para Puerto Rico debe ser nuestro Norte, nos confundimos con mucho humo y ruido innecesario, mucha energía en issues tribiales, lo importante se trabajó, lo imposible se va a lograr, Bad Bunny, Yulín, Prats, Bhatia son irrelevantes en la ejecución del mejor plan en la historia de Puerto Rico. Tenemos la oportunidad de asistir a Ricky en la ejecución del mejor modelo social y económico de nuestra historia y el ruido y el humo nos desenfocan. Humilde opinión de un non millennial", expone Maldonado en el chat. Destaca su experiencia de trabajo en otros países, incluso bajo modelos comunistas. El exsecretario de Hacienda también destaca las bondades del Plan para Puerto Rico y la calidad de gente que trabajó en ese documento. Maldonado admite en el chat que fracasaron en el plan de comunicación del 2018 y que en el 2019 como secretario de la Gobernación se enfocará en llevar el mensaje correcto.

Acto seguido, hace la advertencia sobre la falta de seguridad de ese tipo de comunicación. "Los chistes y burlas no son apropiados y pueden afectar la campaña de reelección del Gobernador y no son apropiados, en particular en un chat como este, es un chat no encriptado", alerta Maldonado. Señala que quien no esté comprometido con retomar el rumbo para llevar al gobernador a la victoria debe salirse del camino.







Publicidad







Maldonado concluye su mensaje con una felicitación de año nuevo. "Felicidades y bendiciones NAMASTE", finaliza.

La respuesta al mensaje de Maldonado por parte del resto de los integrantes del chat fue en la línea de responder la felicitación.

Es el propio Gobernador quien retoma el tono de chiste al compartir en la respuesta de felicitación la tarjeta de Navidad del entonces alcalde de San Juan, Jorge Santini con su familia ante animales disecados en el ya cerrado Museo de Vida Silvestre.

Te podría interesar: