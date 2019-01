“Nos dijeron que había margen prestatario” Eduardo Bhatia

¿Qué lo lleva a pensar que tendrá mejor oportunidad en la carrera a la gobernación que en las pasadas dos candidaturas a la alcaldía de San Juan?

—Cada una de las experiencias electorales de uno es una experiencia nueva, es distinta. El electorado es distinto. Yo espero tener la oportunidad de llevar un mensaje importante a la gente. Puerto Rico está roto. El Gobierno hay que reformarlo, hay que hacerlo, y hay que rediseñar el Gobierno de Puerto Rico. Mi experiencia la traigo y la del grupo enorme de trabajo que va a estar conmigo. Parte de lo que quiero que se haga es hablarle con la verdad al pueblo. El elector, finalmente, decide quién quiere tener como primer ejecutivo del país. ¿A quién tú quieres contratar, ciudadano, para que sea tu gobernador? Es la pregunta que yo haría. .

En ruta a su aspiración a La Fortaleza, ¿cómo limará asperezas con sectores de trabajadores como los maestros y los del sector energético?

—Hablar con la verdad. No hay nada que yo haya dicho —que en algún momento pueda haber molestado a alguien— que no haya sido la verdad. Yo dije, en unos momentos, que el número de estudiantes había bajado dramáticamente, que había que hacer unos ajustes. Eso es verdad. El número de estudiantes ha bajado. Yo dije en la Autoridad de Energía Eléctrica que la deuda era muy grande, que teníamos que atenderlo. La experiencia mía es, básicamente, haber confrontado asuntos de política pública que, para otra gente, son tabú. Es fácil y es cómodo para algunos políticos tradicionales y politiqueros no atender los asuntos y decir: “Si es controversial, no lo atiendo”. Ese no es Eduardo Bhatia; ese no soy yo. Yo lo que quisiera es crear una cultura en Puerto Rico donde enfrentemos los problemas y donde vayamos directamente a los problemas. Les doy la bienvenida a conversaciones que ya he tenido, tanto con la UTIER como con muchos amigos en todo Puerto Rico, directivos y maestros, donde no solo hemos limado asperezas, sino que hemos encontrado un lenguaje común de los problemas que enfrenta Puerto Rico, y sabemos que tenemos que trabajar en conjunto.

Parte de esas asperezas surgieron con temas de privatización como las escuelas chárteres…

—Pero, pero, te interrumpo rápido, yo nunca he favorecido privatizar una escuela. Yo nunca la llamé chárter. Yo dije que las escuelas públicas, que siempre fueran públicas y del Estado, que pudieran tener un contrato de administración si habían fracasado por más de 10 años. Eso es lo que hacemos con los residenciales públicos. Nadie dice que los residenciales públicos son privados. En el caso de la Autoridad de Energía Eléctrica, es distinto, porque ahí la generación ha colapsado y la Autoridad no tiene el dinero para construir plantas nuevas. Lo que he dicho es que hagamos alianzas público-privadas porque el dinero no existe. No es una cosa ideológica. Yo no creo en privatizar ni en no privatizar. Había una tras de Muñoz muy buena, aquí no hay vacas sagradas. El que lo haga bien, ya sea público o privado, el que ayude a la justicia social del pueblo de Puerto Rico, ese es el que lo debe hacer. En ese sentido, yo estoy a favor del que lo haga correctamente.

Si no hay vacas sagradas, de cara al plan de gobierno para su propuesta de gobernar al país, ¿ha mirado usted alguna otra área que necesite operación privada?

—Yo no diría que privada, pero creo que hay muchas áreas del Gobierno de Puerto Rico que necesitan reformarse. Puede ser reformada de forma pública, pero tiene que tener un criterio fundamental, que todo lo que hagamos en Puerto Rico sea basado en datos.

En estos días se discute detenidamente todo el asunto de la deuda… la Junta pidió la nulidad de 3 emisiones de bonos… incluida la de $3,500 millones bajo la administración de García Padilla. Según el trámite legislativo, usted fue el autor del proyecto para autorizar esa emisión… ¿Lo hace responsable en parte de la crisis que vivimos hoy?

—Bueno, yo soy el autor porque los proyectos del Ejecutivo los firmaba…

¿Y cómo votó?



—Bueno le voté a favor, obviamente. Pero yo creo que ese es un ejemplo extraordinario de la realidad de cómo se aprueban las emisiones de bonos en Puerto Rico. Dependes de cuatro o cinco elementos. De las representaciones que te hace Standard & Poor’s y Moody’s, de las representaciones que te hace el Banco Gubernamental de Fomento, las representaciones que te hacen los bufetes de Hato Rey y, obviamente, lo que está diciendo la Junta es que una Ley de 1958 no se debió haber aplicado en el año 2013… Bueno, ese es un argumento novel, y yo soy de los que creo que vamos a analizar ese documento… Pero las representaciones que le hicieron a la Asamblea Legislativa en muchos casos no fueron representaciones ciertas, fueron falsas. Ante esa realidad, yo di dos pasos. Número uno, se eliminó el Banco de Fomento. No existe por una legislación mía porque yo dije “basta ya” con lo que estaba pasando con el Banco de Fomento. Segundo, creé una entidad en Cámara y Senado que se llamaba el Centro Legislativo de Análisis Fiscal. Ese análisis fiscal ya no se lleva a cabo. La primera legislación que hizo el PNP fue eliminar el Centro de Análisis Fiscal que yo creé en el Capitolio. Para resumir, claro que hay que hacer emisiones de bonos y claro que hay que coger prestado, pero la información tiene que ser correcta. Los legisladores no pueden tomar decisiones si la información que se le da es incorrecta. Nos dijeron que había margen prestatario, nos dijeron que había garantías, nos dijeron que era legal. Todos esos documentos están ahí.



¿Ustedes fueron inducidos a error?



—Bueno, vamos a ver el análisis, pero, obviamente, esa es la respuesta. Claro que sí. (Recordó que cuestionó otras emisiones de bonos como la de la Autoridad de Energía Eléctrica).



Aunque la alcaldesa de San Juan no anunciará hasta marzo su futuro político, muchos teorizan que irá a la comisaría residente… ¿Le haría usted un acercamiento para que corran como dupla?

—Creo que quien tiene que hacer el acercamiento… Ella es mi amiga y podemos tener una conversación y la hemos tenido. Yo no creo en candidatos a dedo, no creo en alianzas en cuartos oscuros. Que sea el pueblo el que decida. Por primera vez, se está dando una primaria en el Partido Popular para la gobernación y eso es saludable. Yo lo que quisiera es que fuera el pueblo el que nos escogiera, y si esa es la papeleta o fuera otra, que sea el pueblo el que escoja.

Pero ¿cree usted que una papeleta Bhatia gobernador, Yulín comisionada residente, sería una papeleta fuerte?



—Bueno, puede ser esa papeleta, puede ser otra papeleta. Yo estoy enfocado en Eduardo Bhatia gobernador.

Para San Juan, una candidatura que usted conoce muy bien, ¿apoya a Armando Valdés o a Rossana López?



—Me inclino porque el pueblo sea el que escoja.

¿Aunque Rosana es de su delegación? ¿No se inclinaría por ella?

—No es que no me esté inclinando, es que creo que el proceso tiene que abrirse y que sea un proceso de primarias democrático, abierto y que sea la gente la que escoja al candidato.

Usted ha pedido al PPD que se abra a los movimientos, por el rechazo de las nuevas generaciones al concepto tradicional del partido. ¿Piensa que, si el PPD no toma esa ruta, puede llegar a desaparecer?

—Yo no le llamaría desaparecer, pero convertirse en un partido tan chiquito como el PIP. El PIP ha rechazado toda la vida abrirse, hacer alianzas, tener primarias. El PIP es todo a dedo. El PIP es el partido más chiquito de Puerto Rico y no ha podido crecer. De hecho, se reduce cada vez más por esa incapacidad de abrirse y de crear unos movimientos dinámicos, fluidos, energéticos dentro del propio partido. La aspiración mía no es esa. La aspiración mía es, eventualmente, lograr la ley para que los partidos y los movimientos en Puerto Rico puedan hacer alianzas. Todos los partidos del mundo, todos —incluido Estados Unidos— pueden hacer alianzas. En Puerto Rico se prohíben las alianzas; eso es anticuado, eso está mal. Parte de lo que hay que arreglar en Puerto Rico es la democracia puertorriqueña.

¿Dónde se ubica ideológicamente dentro del PPD? ¿Cree en la libre asociación?

—Yo creo que esas clasificaciones son un engaño. Yo creo que la estadidad es un engaño, creo que el ELA y la soberanía y todo lo demás es un engaño, y creo que la independencia es un engaño. Yo creo que ahora mismo, si miras la cláusula territorial, dice que el Congreso de Estados Unidos tiene todo el poder de hacer las leyes y los reglamentos sobre el territorio y otras propiedades del Gobierno de Estados Unidos. Puerto Rico no es una propiedad, y mientras nosotros sigamos siendo una propiedad, yo creo que cualquiera de esas clasificaciones es simplemente artificial. Yo creo que esa lucha entre soberanistas y no soberanistas es una tontería. Eso no es una lucha real.



Entonces… ¿a dónde debe dirigirse el partido?

—A que el partido y el Partido Nuevo Progresista y el Partido Independentista nos unamos en una sola llamada. Puerto Rico no puede seguir estando bajo la cláusula territorial.



Pero la única forma de salir de la cláusula territorial es siendo independiente…



—Esa es una forma. La otra sería creando una asociación que sea digna, la otra sería siendo estado de Estados Unidos. Pero en Puerto Rico no podemos estar en un cubo los cangrejos peleando…

¿Puede describir cuál sería una asociación digna?



—Claro, una asociación donde el Gobierno de Estados Unidos y Puerto Rico respeten una comunidad autónoma como la que hay en España, como la que hay en Escocia, como la que hay en Quebec. Hay miles de ejemplos en el mundo entero donde se puede hacer una relación donde realmente reconozca la validez democrática del pueblo de Puerto Rico. Ese intento se hizo en los 50. Lo que no puedes es tener una relación… es que esos avances que se hicieron sean erosionados paulatinamente al punto de tener una Junta y un caso como Sánchez Valle, ese es el problema fundamental.

Te podría interesar: