Secretario del DTOP asegura que los celulares son más peligrosos que los boquetes en las carreteras

Para la directora de la Comisión para la Seguridad en el Tránsito Darelis López Rosario y el secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas, Carlos Contreras Aponte, el mal uso de los dispositivos móviles es peor que las condiciones de las vías públicas en términos de accidentes.

“El mal estado de las carreteras no es una clasificación para (determinar) las muertes en las carreteras", dijo López Rosario a preguntas de la prensa.

Como determinantes se utiliza si la persona estaba bajo los efectos de bebidas embriagantes o si hubo negligencia al conducir, entre otros.

"Sabemos que hay carreteras que tienen sus condiciones y a pesar de sus condiciones hemos tenido años en que ha habido disminución en los accidentes o las fatalidades. Lo que si se está notando es que hay mucha distracción de gente cuando guía, que está texteando. Algunos de ustedes tienen que haber estado en situaciones donde hay alguien que casi tiene un accidente con ustedes o lo ha tenido que cuando usted mira está con el teléfono y la mano en el guía, e inclusive, está viendo vídeos", expresó Contreras Aponte.

“Aparentemente el celular es más peligroso que los boquetes, porque incluso, en Estados Unidos se han dado las estadísticas de las fatalidades, muchas de ellas en excelente estado", añadió.

Al preguntarle si tenía una estadística que sustentara que el estado de las carreteras no contribuye a los accidente o fatalidades, Contreras Aponte contestó “no la tenemos, porque no se ha reflejado en los datos y no ha surgido como uno de los asuntos".

Cuestionado entonces cómo puede decirse que el mal uso de los teléfonos móviles sí está relacionado con los incidentes, cuando inclusive el dato no figura en los informes que prepara la Policía, el secretario expresó que "la gente no dice que tuvo un accidente porque estaba usando el celular, pero sí dice cuando el accidente ocurrió por tratar de esquivar un hoyo".

Ambos funcionarios recomendaron a los conductores a tomar las debidas precauciones al conducir en carreteras cuyas condiciones no están óptimas, para así evitar accidentes.

Las expresiones de ambos funcionarios se dieron en una conferencia de prensa para dar a conocer el inicio de la campaña de educación sobre las medidas de seguridad que deben tener el personal de respuesta y los conductores al acercarse a los incidentes de tránsito, de manera que no compliquen la situación.

