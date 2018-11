Ganadora de competencia de fisiculturismo estalla contra Maripily Rivera por llevarse todo el crédito

La entrenadora personal Koralys Vázquez tronó en contra de los medios de comunicación y las redes sociales que declararon a Maripily Rivera como la ganadora de la competencia de fisiculturismo que se llevó a cabo el pasado domingo en un hotel de Puerto Rico, asegurando que la información que fue incorrecta ya que ella fue escogido como la campeona del evento.

A través de sus redes sociales, Vázquez aclaró que ella fue la ganadora de la categoría Fit Well Bikini Model Search Overall en el evento de NPC Puerto Rico Championships.

Del mismo modo, la entrenadora personal explicó a través de 'El Despelote', que Maripily ganó la categoría Fit Well Bikini Over 30, una de las categorías del evento, sin embargo la más importante es la categoría 'overall' que fue ganada por Vázquez.

View this post on Instagram Ganadora Fit Well Bikini Model Search🏆🏆🏆 @bigguy_1 @npcnewsonlineofficialpage @blackstone_labs_pr A post shared by Koralys Vazquez (@kory_vj) on Nov 12, 2018 at 5:43pm PST

Anteriormente, a través de la red social Instagram Vázquez estalló en contra de los medios que pusieron a Maripily como la única ganadora de la competencia y destacó los sacrificios que hay que realizar para ganar este tipo de eventos.

"Que después que uno esté por 14 o 16 semanas sufriendo y dándolo todo, llorando, de mal humor y todas las cosas que uno pasa, uno llega, ganas, tienes el trofeo contigo en el carro y que le den el crédito a otra persona por ser famosa y conocida, no es justo", sentenció Vázquez a través de sus redes sociales.

Posteriormente, la atleta publicó una captura de pantalla de una fotografía de Maripily Rivera donde esta insistía que había ganado la competencia y escribió: "Ella sigue diciendo que ganó, yo no entiendo, somos nosotros que nos lo imaginamos".

Instagram

Horas después de la descarga de la modelo y entrenadora, Maripily Rivera, volvió a publicar el video donde es declarada ganadora de la categoría over 30 en su cuenta de la red social Instagram.

Ganadora de la competencia estalla contra los medios y Maripily Rivera