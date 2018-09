Encuentran paletas de agua y alimento expirado en Humacao

En medio de la controversia por los vagones que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA , en inglés) perdió en la isla, y con numerosos hallazgos de suministros olvidados en la isla, ayer un medio televisivo hizo encontró varias paletas de agua potable lista para beber y cajas de alimento en un complejo deportivo en Humacao.

El hallazgo se hizo gracias a una confidencia ciudadana.

Al llegar Noticentro al antiguo complejo deportivo del mencionado municipio pudieron ver gran cantidad de suministros dejados en la una cancha de baloncesto. El lugar tiene el techo quebrado, y los alimentos no perecederos y las paletas de agua están alrededor de escombros, zinc y madera producto de los daños ocasionados por el huracán María.

José Báez, director de Manejo de Emergencias Municipal, alegó que solo conocían la procedencia del agua. "En cuanto a eso [de dónde vino el alimento] no te puedo decir quién lo donó porque no he estado envuelto en eso. Yo no sé quién lo trajo", aseguró.

Sobre el sinnúmero de cajas de agua, el encargado de las emergencias en Humacao presentó evidencia de que estas habían sido entregadas recientemente por el Gobierno central a través de la Administración de Servicios Generales (ASG).

Aunque no se ofreció información adicional sobre la comida, alguna de ella expirada en junio de este año, una persona entrevistada por Noticentro —y que quiso mantenerse en el anonimato— dijo que, luego del paso del ciclón María, el lugar era custodiado por la Guardia Nacional y la Policía Estatal.

De acuerdo al reportaje, sin embargo, se concluye que nadie pudo responder si la ayuda es parte de los doce vagones que FEMA perdió y que están buscando. Al momento han recuperado seis.

También, la persona dijo que en el complejo se hacían reparticiones de suministros, mayormente a ciudadanos de la comunidad.