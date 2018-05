Ponen fin a millonario contrato de Tus Valores Cuentan

El Departamento de Educación (DE) finalmente puso fin al contrato de Tus Valores Cuentan que en su segunda versión se conocía como Desarrollando Carácter y que buscaba impactar sobre mil planteles escolares en todo Puerto Rico mediante una contratación cuyo tope era de $16.9 millones con la firma Josephson Institute of Ethics llevada a la secretaria de la agencia, Julia Keleher por la directora de la Oficina de Ética Guberamental, Zulma Rosario.

Aunque el contrato, según el registro de la Oficina de la Contralora tenía vigencia precisamente hasta mayo 31 de 2018, las expectativas del DE eran continuar los servicios hasta culminar la implementación del proyecto en ocho fases. Sin embargo, el pasado 11 de mayo la agencia emitió un comunicado en el que se informaba la cancelación de varios contratos y no renovación de otros bajo los programas federales de Título I y Título II para redirigir esos fondos a las regiones educativas, ahora conocidas como LEA. Los contratos cancelados o culminados suman $37 millones. A solicitud de Metro, hoy se reveló la lista de contratos cancelados, entre los que aparece el de Josephson Institute of Ethics.

El DE informó que en ese caso, solo se facturaron unos $5 millones por la primera fase y aún no han sido desembolsados. Bajo el contrato, esa primera fase tenía un costo de $6.5 millones. El acuerdo contractual sobre Tus Valores Cuentan se firmó en diciembre de 2017. En enero, el programa comenzó con 14 talleres informativos iniciales de la iniciativa y se impactaron sobre 950 directores, superintendentes, facilitadores docentes y personal de las regiones.

La secretaria Keleher fue muy vocal defendiendo el contrato cuando salió a la luz pública en primicia de Metro y la forma en que se otorgó sin competencia, aunque varias veces insistió en no conocer quién le había llevado al contratista que calificaba como uno especializado que era el único que cumplía con sus expectativas para el programa. Afirmó que el programa bajo la administración de Luis Fortuño había sido exitoso, pero se quedó en el aire al no impactar a toda la comunidad escolar, por lo que esta vez sería para todo el sistema. Sostuvo que se trataba de un programa para trabajar con la seguridad escolar. Finalmente, luego de mucha controversia, un subcontratista del contratista reveló que fue la directora de la Oficina de Ética Gubernamental, Zulma Rosario, quien los llevó ante la secretaria Keleher para presentarles su propuesta. Rosario defendió su gestión, ya que bajo la administración Fortuño ella estuvo gerenciando el proyecto a nivel de gobierno y aseguró que no fue una intervención de cabildeo. El programa se basa en formentar los pilares de carácter de confiabilidad, respeto, responsabilidad, justicia, bondad y civismo. La empresa ha implementado este proyecto en otras jurisdicciones, pero nunca había tenido un contrato tan grande como en el de Puerto Rico.

En el comunicado del pasado 11 de mayo, Keleher sostuvo que tras solicitar las recomendaciones de la Oficina de la Secretaría Auxiliar de Asuntos Federales, determinó no renovar varios acuerdos de servicios y también cancelar proyectos de trabajo que no llegaron a su fase de implementación. “Estamos trabajando de lleno en el comienzo de clases de agosto 2018 y todo lo que eso significa. Esto incluye el que todas las regiones tomarán posesión de las responsabilidades que le corresponden, logrando minimizar la burocracia, atendiendo a las necesidades de la comunidad escolar en un tiempo prudente y desarrollando proyectos que beneficien a esas áreas según sus particularidades. Nadie mejor que ellos, que todos los que viven en las regiones, para sugerir y solicitar servicios de acuerdo a sus necesidades específicas”, explicó la secretaria Keleher. Agregó que la intención es que estos fondos, que suma unos $37 millones, sean utilizados en proyectos presentados por las Regiones Educativas de acuerdo a sus necesidades particulares con el propósito de que sean más efectivos para los estudiantes a quienes servirán, de acuerdo con la realidad de cada región.

Esta tarde, a petición de Metro, Yanin Dieppa, Directora de la Secretaría de Asuntos Federales, indicó que en el contexto del cierre del año escolar, se evaluaron aquellos planes que estaban sin contratar, en etapa preliminar o sin llevar a término. “Aunque se determinó la cancelación de estos planes, igualmente se investigarán las razones para la falta de implementación en los componentes del DE. Los fondos obligados mediante los planes de trabajo que serán cancelados no se pierden, serán reasignados a otros proyectos de acuerdo con las necesidades que se han identificado como consecuencia de la reorganización del departamento, la merma en el estudiantado y la consolidación de escuelas. Además, se tomarán en consideración necesidades que han sido identificadas en el ámbito socioemocional como consecuencia de los eventos atmosféricos de Irma y María y así como la reorganización del DE”, detalló en declaraciones escritas.

Además del contrato sobre valores, este fue el desglose de los contratos o proyectos que se cancelan:

Plan de trabajo Contratista Fase Reforzando las destrezas de K-3ro a través de la literacia, el uso d elos datos y las estrategias de instrucción diferenciada Cancelación del plan – no había contrato No se implementó Salones Académicos de Computadora Cancelación del plan – no había contrato No se implementó Transformando la clase de matemáticas en 6to, 7mo y 8vo grado Carnegie Learning, Inc. Implementación inicial English is Fun UPR Cayey Se ejecutó el 30% del plan English is Fun – Programados/libros Require, Inc. Cancelación de RFP Desarrollando Carácter Josephson Institute of Ethics Finalización de fase 1 – desarrollo profesional de personal en todas las escuelas Gaming for Learning Cancelación del plan – no había contrato No se implementó Plan para la integración de las familias en la educación de sus hijos Cancelación del plan – no había contrato No se implementó Construyendo herramientas a través del aprendizabe basado en proyectos, año escolar 2017-2018 Cancelación del plan – no había contrato No se implementó Biblioteca Virtual Cancelación del plan – no había contrato No se implementó

