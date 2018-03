Contratista de Tus Valores Cuentan defiende su programa y el contrato en Puerto Rico

En medio de la controversia generada luego de que la secretaria de Educación, Julia Keleher, firmara un contrato de $16.9 millones para desarrollar un programa de ética y valores en las escuelas, el presidente de Joseph and Edna Josephson Institute of Ethics, Michael Josephson, abordó el programa.

El fundador de la entidad habló en exclusiva con Metro desde California y defendió el contrato con Educación al abarcar el alcance del programa, que se expresó esperanzado de completar con éxito, mientras destacó que con ello se genera el empleo de más de cien personas.

¿Cómo fue el vínculo inicial con Puerto Rico? ¿Quién lo contactó para traer su proyecto a la isla?

Si hablamos del inicio, me remito a 2010, con el gobernador Luis Fortuño, y nosotros nos contactamos porque él tenía a sus hijos en una escuela en Virginia que usa el programa Character Couns, y él sabía del programa. Cuando él fue elegido, nos contactó a ver si podíamos traer el programa a Puerto Rico. Tuvimos una discusión muy extensa y diseño porque queríamos asegurarnos de que el programa fuera culturalmente apropiado. Hicimos una encuesta, primero que nada, a los líderes y educadores de Puerto Rico para estar seguros e identificar los valores que eran importantes. Una vez tuvimos eso, hicimos la propuesta al gobernador y se integró en las escuelas, pero no solo ahí, también en La Fortaleza, en la Oficina de Ética, así que el contacto fue muy amplio, no solo en las escuelas.

¿Cómo tuvo contacto con la secretaria? Ella no lo recuerda.

Yo directamente no hablé con ella. Nosotros tenemos mucha gente en Puerto Rico que querían reinstalar el programa como principales, directores de escuela y Jorge Díaz, de Camera Mundi, él fue el administrador del programa antes. Consideramos más un contacto con el Departamento de Educación que directamente con la secretaria. Incluso la primera vez que obtuvimos el programa, no tuvimos contacto directo con el secretario de Educación, sino con la oficina del gobernador. Creo que Jorge Díaz sería el mejor para hablar sobre ese elemento en particular.

¿Me puede hablar un poco de su trabajo y en qué otros países o estados han trabajado?

Character Counts es uno de los programas más grandes de desarrollo estudiantil en el mundo. Han sido miles y miles de escuelas en Estados Unidos. Comenzamos en 1993. De hecho, en octubre se declaró la semana Character Counts, por una resolución del Senado y su presidente, y cada Senado y sus presidentes desde 1993 firman una proclama sobre esto. En otros países tenemos programas, como en Bolivia y Colombia.

Las credenciales profesionales del Instituto también incluyen programas personalizados de ética y liderazgo para las principales organizaciones deportivas, corporaciones públicas, organizaciones gubernamentales, organizaciones policiales, así como escuelas y ministerios basados en la fe.

¿Habían obtenido un contrato como este antes? ¿Es Puerto Rico donde han tenido el contrato más grande?

Hemos tenido similares, pero más pequeños. Este va más allá y esta es una de las razones por las que hemos dedicado tanta energía a esto. El primer contrato más grande que habíamos tenido fue el de Tus Valores Cuentan, en 2010 y 2011, y con eso impactamos positivamente cerca de 400 escuelas. Generalmente, hablando como una organización educativa sin fines de lucro, es muy difícil llegar a todos los distritos y estados y adaptar el mismo programa. Así que tener este tipo de programa integrado es raro, pero debido a nuestro éxito en nuestra primera intervención de Tus Valores Cuentan, tenemos un buen modelo. Recientemente, instalamos el programa en Buffalo, Nueva York, y ellos siguen el mismo patrón con las escuelas.

Cuando tenemos (contratos con) sistemas educativos individuales, que no son lo suficientemente grandes, no podemos tener el mismo alcance que tenemos, pero cuando tenemos un grupo muy grande como tenemos en Puerto Rico, podemos contratar a tiempo completo y adiestrarlos para ser asistentes técnicos, y eso es un gran paso adelante. Estamos emocionados porque este es el más exhaustivo y más extenso de su tipo.

Creo que es una iniciativa muy importante. Hay una terrible situación en muchas escuelas ahora mismo, gente sufriendo los problemas económicos, la emigración y, entonces, el huracán. Los niños no están en el entorno más ideal. Por eso, nosotros tenemos ligereza con el programa, lo haremos y encontraremos el camino porque Puerto Rico nos necesita.

¿Tienen algunos suplidores o solo Camera Mundi?

Camera Mundi es el administrador principal. Pero tenemos una meta de 100 empleados a tiempo completo y tenemos ya 80 empleados, y todos son puertorriqueños. Cuando hablo de suplidores, hablamos de dónde vamos a imprimir los materiales, entre otras, y no sé, algunos serán en Puerto Rico y otros en Estados Unidos. Eso es una pequeña parte del programa. Básicamente, estamos a cargo nosotros y tenemos los empleados a tiempo completo. Tenemos confianza en Jorge Díaz porque trabajamos con él antes para administrar el programa.

¿Cómo evaluará la efectividad del programa?

Hemos entrevistado a varios evaluadores independientes en universidades puertorriqueñas y vamos a estar seleccionando una. Lo que buscamos es ver si hay un cambio en la conducta, si se reducen las acciones disciplinarias, si se reduce la violencia, si tiene un impacto académico positivo.

En 2011, usted admitió que el programa original no pudo completarse efectivamente por problemas como falta de Internet en los planteles y vacantes de directores que tardaban en llenarse. ¿Confía en poder completar el trabajo? Aún tenemos esos problemas.

Absolutamente y, de hecho, tenemos la habilidad para diagnosticar esos problemas y ser parte de la solución. No fue en todos los ámbitos, pero la manera como trabaja el programa es que hay personas que van a todas las escuelas y son responsables por responder a las escuelas. Aproximadamente 10 % a 15 % de las escuelas fueron las que reportaron ese problema de no tener director o no tener Internet. Llamamos la atención del Departamento para tratar de solucionarlo. Pero esos problemas no eran en todas las escuelas, ahora podemos ayudar al Departamento a hacer un diagnóstico. Francamente, teníamos mejor información de los estados de cada escuela que el Departamento tenía en aquel tiempo. Tenemos una persona que iba a la escuela dos veces al mes, y si detectan un problema, lo reportan a nosotros.

Entendemos que una parte del programa es diagnosticar qué cosas son parte del problema. Ahora que son 1,100 escuelas estoy seguro de que se pueden presentar algunos problemas del sistema, pero podemos ayudarlos a ellos a resolverlos.

Compañía de Caguas ofrece los talleres sobre valores

Aunque el contrato del Departamento de Educación para retomar el proyecto de Tus Valores Cuentan es con Joseph & Edna Josephson Institute of Ethics, los materiales educativos sobre valores para integrar a los currículos y los talleres a maestros y directores los trabaja una empresa local. Se trata de la compañía Camera Mundi, con sede en Caguas.

Según el portal de Camera Mundi, son el proveedor más grande y comprensivo en Puerto Rico y el Caribe de productos, equipos, materiales y servicios educativos. La empresa, con 43 años en el mercado, sostiene que cuenta con más de 150 profesionales en el campo de la educación para brindar servicios de consultoría a organizaciones pedagógicas desde niveles preescolares hasta superiores. Su presidente es el ingeniero Jorge G. Díaz Rivera. Este, a su vez, aparece en el Certificado de Autorización para Hacer Negocios de una Corporación Foránea de Joseph & Edna Institute of Ethics como su agente residente. Este certificado, con fecha de enero de 2010, tiene la dirección en Puerto Rico de Joseph & Edna Josephson Institute of Ethics en Caguas, en la misma dirección de Camera Mundi. El documento está en los récords de Joseph & Edna Josephson Institute of Ethics en el Registro de Corporaciones del Departamento de Estado. Luego, en el año 2015, se emitió un certificado de revocación en el Registro de Corporaciones, y en agosto de 2017, Joseph & Edna Josephson Institute of Ethics se reactiva en este registro.

Metro hizo gestiones para contactar a algún representante de Camera Mundi, pero fuimos referidos al Departamento de Educación.