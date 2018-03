Jefa de Ética llevó a contratista de valores a la Secretaria del DE

Cuando se dio a conocer el contrato de $16.9 millones para un programa de valores en las escuelas, una de las interrogantes que quedó por responderse fue quiénes hicieron el acercamiento al Departamento de Educación (DE).

Y es que luego de que Metro reseñara en primicia sobre la contratación, la secretaria Julia Keleher ofreció una conferencia de prensa y allí señaló que no recordaba quién hizo el acercamiento o solicitó la reunión. Días después, en una entrevista con este medio recalcó su afirmación.

No obstante, el presidente de Camera Mundi —subcontratista local de Joseph and Edna Josephson Institute of Ethics—, Jorge Díaz, manifestó ayer que fue la directora de Ética, Zulma Rosario, quien lo invitó a reunirse con la secretaria y personal del D. E. para presentarle el programa.

“La licenciada Zulma Rosario, en aquel momento en 2010, fue la que dirigió la iniciativa cuando se estaba implementando en las distintas agencias. Ella tenía un gran interés en que se le diera continuidad a este tipo de iniciativa y, entiendo yo, que hizo un esfuerzo con la secretaria y, finalmente, le hizo un acercamiento al instituto para que surgiera de nuevo la iniciativa”, expresó el portavoz de Camera Mundi. Detalló que fue invitado por Rosario a una reunión con la secretaria de Educación “para hablar sobre cómo había funcionado la iniciativa en el pasado”. En ese encuentro estuvieron presentes Díaz, Rosario y la secretaria, junto a personal de la agencia.

Metro había solicitado la entrevista con Díaz luego de que el presidente y fundador de Joseph and Edna Josephson Institute of Ethics, Michael Josephson, lo refiriera para responder cómo se estableció el vínculo con el Departamento.

Díaz confirmó que supo del Instituto Josephson en 2010 cuando se implementó la iniciativa que, en ese entonces, llevaba el nombre de Tus Valores Cuentan (TVC).

Camera Mundo actualmente es el coordinador local con una función técnica de ejecutar los programas originados por el Instituto, es decir, son el brazo operacional de Josephson en Puerto Rico. “Para el Instituto les tradujimos los materiales al español, los adaptamos al currículo de Puerto Rico, lo puertorriqueñizamos, lo criollizamos, trabajamos en facilitarles a ellos distintas necesidades cuando venían a Puerto Rico a implementar el programa”, explicó Díaz.

Con más de 44 años de experiencia en el campo educativo, el portavoz de la empresa con sede en Caguas destacó que durante muchos años han estado colaborando con proyectos tanto del Departamento de Educación como de otras instituciones educativas públicas y privadas. Entre ellos ofrecen materiales educativos, productos y múltiples servicios.

Ética confirma reunión

Metro solicitó una reacción de la directora de Ética, a través de su portavoz, y se indicó que, en efecto, fue Rosario “quien solicitó la reunión a principios de 2017”.

“La directora entendió que era el momento de retornar al programa y presentarlo a una nueva secretaria de Educación, pues sabía el resultado que había tenido Tus Valores Cuentan entre 2010 y 2012. Fue entonces que la secretaria les mencionó que podía buscar ayuda con fondos federales y, desde ese momento, ya la directora ejecutiva no intervino más y lo dejó en manos de ellos”, establece la comunicación.

Metro supo que, en el pasado cuatrienio, Rosario hizo gestiones para que el programa se mantuviera, pero al ya existir la Ley 160 de 2012, en Educación consideraron que no podrían utilizar fondos federales suplementarios para mantener el contrato.

Previo a la entrevista con el portavoz de Camera Mundi, más temprano, la directora de Ética habló con Metro y defendió el contrato al destacar los logros que tuvo el programa en 2010. Abogó porque el contrato debía ser con el mismo contratista debido a que “uno no va a empezar a crear la rueda otra vez. Si ya uno tiene computadora, ¿por qué quiere volver al lápiz y al papel si ya hay computadoras? Ya la empresa tiene la experiencia de Puerto Rico”.

Character Counts/Inst Josephson ha hecho una enorme contribución a la sociedad dte + de 25 años y a desde 2010. Tiene la experiencia y capacidad para CONTINUAR con TVC y llegar a TODAS las esc públicas e impactar 325,000 niños y jóvenes.Los q rinden los servicios son boricuas — zrosario (@eticachief) March 11, 2018



“En el pasado eran 440 escuelas, ahora son todas las escuelas del sistema educativo. El impacto, en ese entonces, eran 140 mil estudiantes. Ahora son 325 mil estudiantes”, manifestó la directora de OEG. Aclaró que la efectividad del programa TVC fue medido por la Universidad de Iowa porque, “lamentablemente, esto es un país que todo lo politiza, y el sesgo está a flor de piel, así que vino una universidad que no tiene nada que ver con Puerto Rico para poder medir cómo lo hacen los científicos”.

“Maestros, directores, personal no docente, padres y tutores, y la comunidad se volcaron respaldando el programa porque vieron el efecto del programa”, amplió Rosario al señalar que, en sus tres años, el programa tuvo un costo de $15 millones: seis millones en 2010 con la primera etapa, tres millones en la segunda y cinco millones en la tercera.

Asegura OEG no tiene jurisdicción



En caso de que se presentase algún tipo de irregularidad con el programa, la directora de Ética sostuvo que el contrato es jurisdicción de la Contraloría de Puerto Rico y de la Oficina del Inspector General del Departamento de Educación.

Sobre si el señalamiento es específicamente a un funcionario, señaló que no se tendría que inhibir porque su defensa ha sido al proyecto y no a un funcionario particular. “Hasta este momento nadie ha podido señalar con evidencia que haya habido algún tipo de violación a la Ley de Ética de un funcionario sobre este proyecto. Está empezando todavía”, sentenció Rosario.

Llama a expandir los valores



La directora de la Oficina destacó que las agencias deben desarrollar iniciativas de valores y no solo en Educación. “No es que tienen que, necesariamente, contratar a Michael Josephson, es que tienen que darle continuidad al mensaje y se puede hacer de diferentes formas”, dijo Rosario. Argumentó que se comience por Educación y “del resto me encargo yo, porque conozco a todos los jefes de agencia. Tienen que pasar por nuestras manos y venir a adiestramientos aquí, así que logro convocarlos a que retomemos esto como un proyecto de Puerto Rico”. Recordó que, en 2010, el programa se implementó en otras áreas, como la Oficina de Ética Gubernamental, La Fortaleza, el Departamento de Recreación y Deportes, Vivienda y Familia, lo que conllevó “un trabajo bastante complejo pero muy efectivo”.