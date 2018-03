Ética dio seguimiento a Tus Valores Cuentan

La directora de la Oficina de Ética Gubernamental(OEG), Zulma Rosario, reconoció ayer que hubo una segunda reunión con la secretaria del Departamento de Educación (DE), Julia Keleher, para hablar sobre el proyecto Tus Valores Cuentan, y que se comunicó con ella en más de una ocasión para verificar el estatus de la implementación del programa en el currículo de enseñanza del sistema.

“De vez en cuando, yo la llamaba para ver cómo iba el proceso, cuándo íbamos a empezar”, afirmó Rosario.

“Yo sé que era la intención empezar con el semestre escolar 2017-2018 en agosto, y hubo un evento atmosférico que, evidentemente, lo retrasó todo en este país, incluyendo el inicio de ese programa”, añadió.

La directora aseguró que fue en diciembre cuando se enteró de que el DE había firmado un contrato con Joseph and Edna Josephson Institute of Ethics, luego de ver la publicación de este medio sobre el particular, a pesar de que fue ella misma quien enlazó, solicitó y acompañó, en la primera reunión en el DE, al subcontratista de la compañía en Puerto Rico, Camera Mundi, con Keleher.

Metro cuestionó a Rosario por qué, si alega que no existe nada irregular con el proceso y el contrato de Tus Valores cuentan”, no dijo desde el inicio —cuando dio entrevistas a varios medios— que había sido ella el enlace entre Camera Mundi y la secretaria de Educación, y que ella había estado presente en la reunión, a sabiendas de que Keleher había afirmado no recordar cómo la compañía había llegado a su oficina en el DE.

“Todos los medios que me han abordado me dan un minuto y medio para responder. Ninguno me había preguntado qué participación, si alguna, tuvo la Oficina de Ética, ninguno. Yo contesto lo que ustedes me preguntan”, señaló Rosario. “¿Por qué lo tengo que aclarar yo? Lo tiene que aclarar ella (Keleher), porque a ella es a quien le hicieron la pregunta”, apuntó Rosario.

Este medio preguntó, entonces, a la directora si en algún momento se había comunicado con la secretaria del DE para recordarle sobre la reunión que sostuvieron ella, Keleher y el presidente de Camera Mundi, Jorge Díaz, a principios del pasado año 2017, a lo que respondió que “no”.

“Ya hace bastantes días que no me comunico con ella (Keleher), pero con mucho gusto lo hago”, dijo. “Por qué lo voy a aclarar si no es de mi competencia, yo no firmé ese contrato, yo no soy la que maneja esos fondos federales ni todo lo que eso significa, eso le corresponde al Departamento de Educación”, apuntó Rosario.

A preguntas de Metro, la directora dijo, además, que hubo una segunda reunión a principios de 2017 sobre Tus Valores Cuentan, pero en La Fortaleza, en la que también estuvo presente el gobernador Ricardo Rosselló.

“Yo solicité una reunión con el gobernador en La Fortaleza a la que asistió el senador Newman, esta servidora y la secretaria Keleher”, sostuvo Rosario.

Sobre si con su acción existe alguna violación al Artículo 4.2 (b) de la Ley de Ética Gubernamental, que establece que un servidor público no puede utilizar los deberes y las facultades de su cargo ni la propiedad o los fondos públicos para obtener, directa o indirectamente, para él o para una persona privada o negocio, cualquier beneficio que no esté permitido por ley, la directora afirmó que “ningún artículo de la Ley de Ética Gubernamental se ha violado en este proceso” y defendió su intervención en el DE.

“Mea culpa, porque si a mí me dan la responsabilidad de que este programa (Tus Valores Cuentan) llegue a los cuatro costados de la isla, tengo que insertarme en otras agencias”, dijo.