Aseguran Norma Burgos ya está recogiendo maletas en la CEE

La comisionada electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), Norma Burgos, se encuentra negociando su renuncia ante la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), aseguró hoy una fuente de Metro.

La salida de Burgos de la CEE se daría luego de que el Departamento de Justicia (DJ) recomendara la designación de un fiscal especial independiente al exjuez Rafael Ramos Sánez y junto con él, cinco –ya exfuncionarios– de la administración del gobernador Ricardo Rosselló, quienes pudieron haber cometido delitos por participar de un chat de WhatsApp político partidista con Sáenz, expresidente de la CEE.

Una segunda fuente aseguró, además, que la oficina de Burgos en la CEE personal se encontraba "recogiendo pertenencias". Sin embargo, Luis Ocasio, oficial de prensa de Burgos, afirmó que la información es "totalmente falsa".

"Yo entiendo que Norma Burgos es inaceptable que se mantenga en la posición de comisionada electoral, hace tiempo que debió irse", sentenció hoy el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, en entrevista radial con NotiUno 630. "Yo no le tengo ninguna confianza a quien ocupa el cargo de comisionada electoral por mi partido, yo creo que debió irse hace tiempo”, añadió.

"Yo entiendo que Norma Burgos es inaceptable que se mantenga en la posición de comisionada electoral, hace tiempo que debió irse", sentenció hoy el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, en entrevista radial con NotiUno 630. "Yo no le tengo ninguna confianza a quien ocupa el cargo de comisionada electoral por mi partido, yo creo que debió irse hace tiempo”, añadió.

Luego de una consulta que el exjuez hizo en el chat, se le recomendó llamar a Burgos y al exalcalde de Toa Baja Aníbal Vega Borges para despejar sus dudas, relacionadas con la participación de observadores durante el voto de encamados. Para ese entonces, Ramos Sáenz trabajaba como presidente de la junta local de la CEE en Moca, acto condenado por los cánones de ética de la Judicatura. Ante el escándalo, el juez había sido suspendido por la Administración de Tribunales.

Durante la investigación de Justicia, el pasado 22 de febrero Vega Borges y la comisionada electoral del PNP acudieron a la agencia para ser interrogados.

Tanto Vega Borges como Burgos fueron citados luego de que compareciera el senador del Partido Popular Democrático (PPD), Aníbal José Torres, quien denunció el caso de los chats del expresidente de la CEE y los colaboradores del gobernador Ricardo Rosselló Nevares.

"Si quieren esperar para al final llegar al mismo destino, bueno pues eso no está en mis manos. Yo desde febrero hice la advertencia, estamos en mayo, el tiempo sigue corriendo”, continuó Schatz sobre la salida de Burgos de la CEE. No tengo nada personal contra Norma Burgos, nunca lo he tenido, fue mi compañera senadora”, aseguró.

Ramos Sáenz renunció a su cargo debido a los señalamientos del legislador sobre supuestas violaciones al Código de Ética de la Rama Judicial. El pasado 6 de enero, Ramos Sáenz dejó su puesto en la CEE.

Ramos Sáenz habría intervenido de forma activa en la campaña electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP) y consultado determinaciones como juez.

Vea también: