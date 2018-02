Wanda Rolón sobre el veto del gobernador: "Me pareció bastante triste"

La pastora Wanda Rolón reaccionó "triste" ante el veto del gobernador al Proyecto de la Cámara 1018, aprobado en enero por la Legislatura, que establecería la ley de “Restauración de la Libertad Religiosa de Puerto Rico”.

Me pareció bastante triste", afirmó Rolón en entrevista con Radio Isla 1320. La pastora insistió en que la medida no promueve "ningún tipo de discrimen a nadie, porque los servicios a ningún ciudadano se le puede negar, no importando su preferencia ni sexual ni religiosa".

Sin embargo, en la misma entrevista sostuvo que el fin de la ley era proteger los derechos de quienes por sus "principios y valores" entendían que no debían realizar alguna labor.

"Él (el gobernador) pidió que [el proyecto] fuera modificado y cambiado y eso fue lo que se hizo, para hacer solamente viable el área donde se pudiera proteger los derechos de aquellos, quizás empleados públicos, que podían de alguna manera sentirse coaccionados, obligados, a realizar quizás alguna labor que ellos entendían que por sus principios y valores no debían hacerlo”, expuso.

Vea:

La pastora indicó que durante la administración del exgobernador Alejandro García Padilla, la iglesia y el sector religioso cristiano del país fue discriminado y perseguido y que el gobernador Rosselló Nevares se acercó a la iglesia, reconociendo ese trato.

"Él (el gobernador) entró desde el primer día hablando con la iglesia, nosotros no lo buscamos a él, él nos buscó a nosotros, porque entendía, vio la forma en que nosotros como iglesia habíamos sido tratados, perseguidos y de una manera tan discriminatorio en el pasado, en el anterior cuatrienio”, aseguró.

"Hemos visto en los últimos años, personalmente, yo soy testigo, yo he vivido en carne propia, lo que es una persecución, lo que es un ataque personal, lo que son amenazas a mi propia vida, por el solo hecho de creer lo que dice la palabra”, añadió Rolón. La apóstol se defendió de señalamientos y aseguró que nunca ha realizado persecución en contra de nadie.

"Yo he sufrido muchas cosas por el solo hecho de haberme expresado afirmando lo que dice la palabra de Dios, yo creo que no es justo porque nunca he perseguido a nadie, yo tengo personas homosexuales en nuestra iglesia y vienen y son bienvenidos, y donde quiera yo voy, que si el peluquero, el modista, yo no tengo ningún problema porque yo amo las personas tal como son”, apuntó.