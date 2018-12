Danny Rivera le escribe una carta a Keylla Hernández

El cantante boricua Danny Rivera le escribió hoy una carta a la periodista Keylla Hernández, quien falleció hoy lunes luego de una intensa batalla contra el cáncer.

"Hay seres humanos que desde su sonrisa y su mirada reflejan su luz espiritual, esa luz que los distingue y provoca en los demás sentimientos de tiernos afectos y respeto", expresó Rivera.

"Keylla Hernández es una de esas personas que nos deja en la vida cotidiana de las mañanas su memoria de mujer excepcional, su voz alegre, su imagen familiar de querencias, bienvenidas al hogar de cada televidente y al estudio hogar desde donde ella por mucho tiempo compartió su talento de periodista en su programa mañanero", manifestó el artista en su carta.

La mujer ancla de "Noticentro Al Amanecer" (Wapa TV) había sido diagnosticada con cáncer en el 2015, afectándole el pulmón, el hígado y la cabeza. A la reportera le sobreviven sus hijos Kevin y Gustavo, de 18 y 13 años de edad respectivamente, y su esposo Robin Rodríguez.

"Keylla, no quiero desentrañar los misterios de la vida y la muerte, pero sí tengo la libertad y el deseo de asegurarte que tú has triunfado dejando en todos los que te veíamos y admiramos tu arte de vivir y comunicar, no solo la noticia, también transmitiste paz, amor y un sentido equilibrado y armónico de tu ser y tu trabajo profesional. Brillaste como buen ser humano y te quedas en nosotros como un candil de llama eterna", continuó Rivera. "En nombre de todo Puerto Rico gracias Keylla Hernández por tu vida que seguirá sonriendo en las mañanas de toda una patria que no te olvida".

Vea también: